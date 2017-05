Hamilton wint GP Spanje, Verstappen valt uit in eerste ronde

Sebastian Vettel finishte met de Ferrari als tweede. Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, pakte de derde podiumplaats.

Vettel blijft wel leider in het kampioenschap, met 104 punten. Hamilton loopt met zijn zege wel in en staat nu tweede met 98 punten.

De 18-jarige Verstappen, gestart als vijfde, kwam na de start in de eerste bocht aan de buitenkant uit van Kimi Raikkonen. Toen de Fin in de Ferrari werd geraakt door Valtteri Bottas, raakte die op zijn beurt het rechter voorwiel van Verstappen. Daardoor brak er iets af in de voorwielophanging.

Verstappen kon nog wel terugkeren naar de pits, maar daar werd besloten dat de Red Bull te beschadigd was om verder te rijden. Ook Raikkonen viel uit door het incident in de eerste bocht.

Fraai gevecht

Vettel pakte bij de start vanaf de tweede plaats de leiding. Vervolgens ontstond een fraai gevecht om de racewinst tussen de Ferrari-coureur en de van pole gestarte Hamilton.

Beide coureurs hadden verschillende banden-strategieën. Hamilton koos ervoor om bij de eerste pitstop direct naar de langzamere medium band te gaan, terwijl Vettel koos voor de snellere softs. In de race zijn de coureurs verplicht om zeker twee verschillende soorten banden te gebruiken.

Vettel leek in eerste instantie een gat te slaan, maar bij de tweede serie stops kwam de Duitser nog maar nét uit voor Hamilton. In een duel in de eerste bocht drukte de Ferrari-coureur zijn Britse concurrent daarna licht van de baan.

Lange stint

Vervolgens ontstond een fraai duel, waarbij Hamilton, inmiddels weer op de softbanden, sneller was dan Vettel op de mediumbanden. Het duurde dan ook niet lang voor de Brit toesloeg en Vetttel passeerde.

Hamilton bleef Vettel vervolgens voor, terwijl hij een zeer lange 'stint' op de softbanden moest afleggen. Maar de Mercedes-coureur hield zijn banden in goede conditie en kon zo zijn tweede zege van het seizoen pakken.

De winnaar van de vorige race, Valtteri Bottas, viel halverwege uit met een motorprobleem. De als zevende gestarte Fernando Alonso kende een matige race op zijn thuiscircuit. De Spanjaard kwam als dertiende over de streep. Voor het team van Force India was het een goede middag. Sergio Perez finishte als vierde, met achter hem Esteban Ocon op de vijfde plaats.

Pascal Wehrlein pakte met de Sauber met zijn knappe zevende plaats de eerste punten van het seizoen voor het Zwitserse team.