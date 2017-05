Verstappen voldaan na klein verschil met topteams in kwalificatie

De Red Bull Racing-coureur moest in de vrije trainingen ook al genoegen nemen met plaats vijf, maar door de updates aan zijn auto merkt hij dat het gat met de topteams flink kleiner is geworden.

"De auto voelde goed. Er was in Q3 niemand die me ophield, dus het werkte prima. We zitten vijf of zes tienden van pole position af, dat is een stuk beter dan anderhalve seconde", aldus een opgetogen Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

Vorig jaar won Verstappen bij zijn debuut voor Red Bull op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste en tot dusver enige race. Een podiumplek zit er dit jaar waarschijnlijk niet in, vermoedt de 19-jarige Limburger.

"Als je het realisitisch bekijkt, wordt het een vijfde plaats. In de race zijn we iets beter dan in de kwalificatie, maar we gaan het zien. Zes tienden is niet meer zoveel."

Update

De top vier, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen, kwalificeerde zich zaterdag binnen drie tienden van een seconde van elkaar, met Verstappen er kort achter op zes tienden van Hamilton.

Vrijwel alle auto's hebben dit weekeinde in meer of mindere mate een update gegekregen. Ook de auto van Verstappen heeft verschillende nieuwe onderdelen, waaronder een nieuwe voor- en achtervleugel en een nieuwe vloer.

De race van zondag in Barcelona begint om 14.00 uur.