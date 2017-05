Verstappen start als vijfde in GP Spanje, pole voor Hamilton

De vijfde startplek voor Verstappen, die in Q3 van de kwalificatie 1.19,706 klokte en net als zijn concurrenten op softs reed, is geen verrassing. In de drie vrije trainingen noteerde hij ook telkens de vijfde tijd achter Mercedes en Ferrari.

Ook in de kwalificatie moest hij de vier coureurs voor zich dulden. Hamilton klokte 1.19,149, vlak voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel (1.19,200), Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas (1.19,373) en Kimi Raikkonen (1.19,439), eveneens van Ferrari.

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo moest het doen met de zesde tijd. Thuisrijder Fernando Alonso start verrassend vanaf plaats zeven met de dit seizoen niet sterk presterende McLaren. Sergio Perez (Force India), Felipe Massa (Williams) en Esteban Ocon (Force India) completeren de top tien.

Vijfde

In het eerste deel van de kwalificatie vielen Marcus Ericsson, Jolyon Palmer, Lance Stroll, Stoffel Vandoorne en Daniil Kvyat af. Na Q2 zat de kwalificatie er op voor Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Romain Grosjean en Pascal Wehrlein.

Verstappen drong eenvoudig door tot de laatste sessie. In zowel Q1 als Q2 klokte hij eveneens de vijfde tijd. De Nederlander heeft dit weekeinde weinig moeite om zijn teamgenoot Ricciardo voor te blijven. Bijna een halve seconde staat de Australiër achter zijn teammaat. Een knappe prestatie van Verstappen, die Mercedes en Ferrari een stuk dichter in het vizier heeft dan tijdens de vorige kwalificatie in Rusland.

Mercedes leek in het laatste deel van de kwalificatie onderweg naar een volledige eerste startrij, maar Vettel gooide er in zijn laatste poging nog een rondje uit die slechts vijf honderdsten trager was dan de snelste tijd van Hamilton. De Duitser begon de kwalificatie nog met problemen nadat vlak voor de sessie zijn motor moest worden gewisseld, maar gaandeweg ging het beter. Hamilton kende een probleemloze kwalificatie.

Updates

Vrijwel alle auto's hebben dit weekeinde in meer of mindere mate een update gegekregen. Ook de auto van Verstappen heeft verschillende nieuwe onderdelen. Dat heeft de strijd vooraan niet minder spannend gemaakt. De top vier kwalificeerde zich binnen drie tienden van een seconde van elkaar, met Verstappen er kort achter zes tienden van Hamilton.

Verstappen won vorig jaar op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste en tot dusver enige Grand Prix. De race van zondag begint om 14.00 uur.