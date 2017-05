Horner wil weten wanneer Red Bull betere Renault-motor krijgt

"Renault heeft momenteel problemen om het volle potentieel van de motor te benutten", zei Horner vrijdag in aanloop naar de Grand Prix van Spanje in Barcelona. "Dat komt onder meer doordat er problemen met de betrouwbaarheid zijn."

De Franse fabrikant liet ook vrijdag bij monde van teambaas Cyril Abiteboul weten dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen. "Er zitten updates aan te komen. Waarschijnlijk bij de derde motor die we dit seizoen inzetten. Het kost ons nog een paar races om alles uit de motor te halen."

Horner oogde ongeduldig en eist duidelijkheid over wanneer Red Bull kan profiteren van de nieuwe krachtbron van Renault. "We willen weten wanneer er een update komt. Wat ons betreft is dat zo snel mogelijk."

Significante update

De renstal van Verstappen en Daniel Ricciardo heeft in Spanje wel een flink aantal vernieuwingen doorgevoerd aan de auto. "Dan hebben we het over een significante update. Heel zichtbare zaken, maar ook dingen die je waarschijnlijk niet kunt zien."

Op de vraag of Verstappen inmiddels gefrustreerd raakt dat hij met de RB13 niet om de overwinningen kan vechten reageerde de Brit ontkennend. "Ik zie geen frustratie. Volgens mij geniet Max er nog volop van."

"Hij ziet waar we mee bezig zijn en vraagt ook niet om een andere aanpak. Maar het blijft een sport met veel concurrentie van grote teams als Mercedes en Ferrari."

De remproblemen die Verstappen in Bahrein en Ricciardo in Sochi een uitvalbeurt opleverden moeten in ieder geval achter de rug zijn. "We denken een oplossing gevonden te hebben."

2018

In deze fase van het seizoen begint langzaam de geruchtenmolen op gang te komen over wie waar rijdt in 2018. Met plaatsen die nog niet ingevuld zijn bij Ferrari en Mercedes zouden de coureurs van Red Bull in trek kunnen zijn.

Volgens Horner is daar echter geen sprake van. "Verstappen en Ricciardo liggen bij ons vast voor het seizoen 2018."

Verstappen noteerde vrijdag in zowel de eerste als tweede vrije training voor de Grand Prix van Barcelona de vijfde tijd. Zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalifcatie, waarna op zondag om 14.00 uur de race op het programma staat.