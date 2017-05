Verstappen: 'We zijn met Red Bull nog steeds het derde team'

De 19-jarige Limburger klokte in zowel de eerste als tweede vrije training de vijfde tijd achter de coureurs van Mercedes (Lewis Hamilton en Valtteri Bottas) en Ferrari (Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen).

Verstappen merkte in ieder geval wel dat de doorgevoerde updates bij de RB13 tot verbetering leidden. "Het was positief", constateert Verstappen op zijn eigen site na de eerste twee sessies op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Ik had meer grip in de langzame en snelle bochten. Ook stuurt de auto wat beter in. We zitten hiermee dichter bij Ferrari, al denk ik nog wel dat we het derde team zijn."

Vloer

Bij de updates aan de auto van Verstappen werden onder meer de voorvleugel, de achtervleugel en de vloer aangepast. Of het gat met de topteams in de komende weken kleiner zal worden durft de Nederlander niet te zeggen.

Hij hoopt vooral op een betere Renault-motor. "Ik voel me er beter bij, er zit vooruitgang in, maar we moeten nog hard werken om de auto en de motor sneller te krijgen."

Veel hoop op een topnotering zaterdag bij de kwalificatie voor de race in Spanje heeft Verstappen in ieder geval niet. "Dat wordt een vijfde of zesde plaats, denk ik", aldus de winnaar van de Spaanse Grand Prix van vorig jaar.

Vijfde plaats

Eerder dit seizoen moest Verstappen in Australië en Rusland al genoegen nemen met een vijfde plaats. In China eindigde hij met een derde plek wel op het podium. In Bahrein haalde hij de finish niet door een remprobleem.

Voorafgaand aan de kwalificatie wordt zaterdag de derde vrije training afgewerkt. De race op het circuit van Barcelona begint zondag om 14.00 uur.