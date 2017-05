Verstappen ook in tweede trainingssessie in Spanje goed voor vijfde tijd

Eerder op vrijdag kwam de 19-jarige Limburger nog tot 1.22,706 op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Naast Hamilton, die een tijd van 1.20,802 noteerde, waren ook diens teamgenoot Valtteri Bottas (1.20,892) en de Ferrari's van Kimi Raikkonen (1.21,112) en Sebastian Vettel (1.21,220) in de tweede vrije training rapper dan Verstappen.

Daniel Ricciardo, de Australisch teamgenoot van Verstappen, was met 1.21,585 dik een tiende van een seconde langzamer dan de Nederlander. Fernando Alonso (McLaren) had nog last van de motorproblemen die hem in de eerste training ook al plaagden en moest zich tevredenstellen met de twintigste en laatste tijd (1.24,077).

Verstappen verloor mede door de harde wind twee keer de controle over het stuur, waardoor hij een kort uitstapje door de grindbak maakte. Vooral de eerste keer dat dat gebeurde, in de snelle bocht negen, hield de Nederlander zijn Red Bull knap uit de bandenstapels. Ook Vettel en Bottas gingen een keer door het grind.

Met nog een klein halfuur te gaan werd er met de rode vlag gezwaaid. Carlos Sainz ging even naast de baan met zijn Toro Rosso, waarna alle coureurs de pits opzochten en het circuit ontdaan moest worden van een onderdeel van de auto van de Spanjaard.

Mercedes

De met een flinke update uitgeruste Mercedes van Hamilton en Bottas eindigden voor de twee keer op vrijdag bovenaan de tijdenlijst, al was de voorsprong op de softbanden minder overtuigend dan de mediumbanden in de ochtendtraining.

Raikkonen gaf in de Ferrari drie tienden toe, Vettel vier tienden. De Duitser kende een enigszins rommelige vrijdag, met een probleem aan de versnellingsbak in de eerste training en een flinke rit door het grind in de tweede. Mercedes lijkt de zaakjes in Barcelona voorlopig beter voor elkaar te hebben dan de Italiaanse concurrent.

Verstappen

Verstappen lijkt net als bij de vorige race in Sochi enkel te kunnen strijden om de vijfde plek achter Ferrari en Mercedes, al moet gezegd dat het gat in de middagtraining kleiner was. De Red Bull lijkt iets beter in vorm op de zachte banden.

Of de doelstelling van Red Bull om het gat met Ferrari en Mercedes met een flinke update kleiner te maken is geslaagd, moet nog blijken. Wat wel vast valt te stellen is dat het gat ondanks nieuwe onderdelen bij de concurrentie niet groter is geworden. Red Bull snakt vooral naar verbeteringen aan de relatief zwakke Renault-krachtbron.