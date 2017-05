Formule 1-teams pakken uit met updates in Barcelona

Zoals aangekondigd heeft ook de Red Bull Racing van Max Verstappen veel nieuwe onderdelen. Volgens de 19-jarige Limburger zelf is "vrijwel alles nieuw".

De RB13 heeft een nieuwe voorvleugel, een nieuwe achtervleugel, een nieuwe vloer en is bovendien voorzien van andere barge boards, waarmee de rijwind om de auto heen wordt geleid. Het zijn middelen in de zoektocht naar meer neerwaartse kracht, om met name de bochtensnelheid te verhogen.

Ook Mercedes, dat na drie redelijk zorgeloze jaren met Ferrari weer een concurrent voor de zeges heeft, heeft flink uitgepakt in Barcelona. De auto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas is naar verluidt lichter gemaakt en heeft daarnaast ook nieuwe vleugels en andere barge boards.

Wat verder opvalt is een volledig nieuwe indeling van de aerodynamische onderdelen onder de neus van de auto, met onder meer een enorme flap tussen de voorvleugel en de voorwielen. Sowieso is de neus van de Mercedes smaller en ook iets langer geworden.

Ferrari

Bij Ferrari zijn wat minder radicale veranderingen waar te nemen, maar de kracht van het Italiaanse team zit hem dan ook vooral in hoe de auto tijdens de race met de banden omgaat.

Daarin is Ferrari momenteel iets sterker dan Mercedes. Ook is de auto van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen zeer goed in balans op bijvoorbeeld de kerbstones. Dat is meer dankzij de mechanische grip van de auto (banden en vering) dan door de aerodynamica.

Ook bij de andere teams is een keur aan nieuwe vleugels, barge boards, T-wings en vloeren te zien. Tijdens de kwalificatie op zaterdag zal blijken of het werk in de windtunnels het gewenste effect heeft gehad.