Alonso kijkt naar opties 'om weer te kunnen winnen'

Tweevoudig wereldkampioen Alonso zit in zijn laatste seizoen van een driejarig contract met McLaren, waar hij in 2015 instapte.

De Spanjaard gokte op een revival van het roemruchte McLaren-Honda eind jaren tachtig en begin jaren negentig, toen Ayrton Senna en Alain Prost de overwinningen aaneen regen. Vooralsnog is het een deceptie.

De Honda is niet krachtig en niet betrouwbaar genoeg om te kunnen wedijveren met Mercedes en Ferrari, en dat terwijl Alonso wil strijden om zeges en titels. "Dat is dan ook mijn eerste prioriteit", zei Alonso donderdag op het circuit van Barcelona. "Ik wil weer kunnen winnen."

"Ik ben blij met het team van McLaren, maar we hebben momenteel geen auto om te winnen. Als ik in september of oktober zie dat dat volgend jaar wel het geval zal zijn, wil ik bijtekenen. Maar anders kijk ik naar andere opties. Ik wil met iedereen praten."

Uitdaging

Alonso noemde daarbij ook de mogelijkheid om buiten de Formule 1 "een uitdaging te zoeken". Dat zou zijn jonge landgenoot Carlos Sainz een spijtige ontwikkeling vinden. "Alonso hoort met zijn ervaring en kwaliteiten om de zege te vechten in de Formule 1", aldus Sainz.

Over twee weken proeft Alonso al aan een uitdaging buiten de Formule 1. De Spanjaard slaat de Grand Prix van Monaco over om deel te nemen aan de Indianapolis 500. Dat levert hem gelijk een aanwinst op voor het Fernando Alonso Museum. "Die auto gaat na de race mee naar Spanje. Ik heb altijd in mijn contracten staan dat ik een auto krijg."