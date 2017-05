Verstappen tempert verwachtingen ondanks updates aan auto

"Alles is vernieuwd aan de auto", zei Verstappen donderdag op het circuit in Catalonië. "Voorvleugel, achtervleugel, vloer, dat is allemaal nieuw." Volgens Nederlander is op het chassis na alles onder handen genomen door de technici van Red Bull.

Verstappen verwacht dat de verschillen met het oppermachtige Ferrari en Mercedes iets kleiner zullen worden. "Dat we het gat in ieder geval iets kunnen dichten. Ik weet nog niet hoeveel kleiner, dat zien we morgen wel."

De kans dat Red Bull het gat met Ferrari en Mercedes ook heeft gedicht is in elk geval nihil, zo stelde de 19-jarige Limburger. "Als je opeens anderhalve seconde kan vinden zou dat wel heel veel zijn."

"In de simulator voelde het goed aan, maar het is altijd lastig om in te schatten hoe het dan op de baan uitpakt. Ik merkte overal wel verschillen."

Voor Verstappen is zijn overwinning in 2016 geen thema meer dit weekend. "Het zou een beetje apart zijn als ik daar nog mee bezig was. Het was een mooi moment, maar het is niet zo dat ik daarbij stil blijf staan. Ik ben hier om veel meer races te winnen dan alleen die ene. Ik kijk liever vooruit."

Achilleshiel

Maar overwinningen zijn voorlopig even uit het zicht. "Ik had voor het seizoen al geen verwachtingen. Toen bleek in de wintertests al dat we niet snel genoeg waren. Nu proberen we het hele seizoen door de auto te verbeteren."

Een belangrijke achilleshiel daarbij is de Renault-krachtbron, die naar schatting ongeveer 60 pk tekort komt op de Mercedes. Er gaan geruchten dat de Fransen in Baku over drie races met een update komen. "Ik weet niet wanneer er een update komt", verzuchtte Verstappen daarover.

Over de eventuele nadelige tegenwind op het lange rechte stuk in Spanje maakt hij zich dan ook geen zorgen. "Het maakt niet zoveel uit, want we zijn toch al langzaam."