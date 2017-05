Alles over GP Spanje: 'Lastig voor Verstappen om kunstje te herhalen'

Vorig jaar schakelden Mercedes-ploeggenoten Nico Rosberg en Lewis Hamilton elkaar uit met een crash in de eerste ronde. Het was de enige GP in 2016 die de latere wereldkampioen Rosberg niet uitreed.

Verstappen profiteerde optimaal en won zijn eerste race voor Red Bull Racing door het Ferrari-duo Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel achter zich te houden. Daarmee werd hij de eerste Nederlander en de jongste coureur ooit die een Formule 1-race op zijn naam schreef.

Dit jaar zijn de teams van Mercedes en Ferrari echter oppermachtig. Hun coureurs bezetten de eerste vier posities in de WK-stand. Verstappen staat vijfde, maar heeft voor deze race wel een nieuw chassis, dat hem wat dichter bij de twee topteams moet brengen.

Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya

Aantal rondes: 66

Lengte circuit: 4,655 kilometer

Aantal bochten: 16

Recordwinnaar: Michael Schumacher (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004)

Ronderecord: Mark Webber (Red Bull, 2011) 1.20,981

Laatste vijf winnaars:

2016: Max Verstappen (Ned, Red Bull)

2015: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2013: Fernando Alonso (Spa, Ferrari)

2012: Pastor Maldonado (Ven, Williams)

GP Spanje 2016:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:41.40,017

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) +0,616

3. Sebastian Vettel (Ferrari) +5,581

4. Daniel Ricciardo (Red Bull) +43,950

5. Valtteri Bottas (Williams) + 45,271

6. Carlos Sainz jr. (Toro Rosso) +1.01,395

7. Sergio Perez (Force India) +1.19,538

8. Felipe Massa (Williams) +1.20,707

9. Jenson Button (McLaren) +1 ronde

10.Daniil Kvyat (Toro Rosso) +1 ronde

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 12 mei

10.00 uur-11.30 uur: Eerste vrije training

14.00 uur-15.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 13 mei

11.00 uur-12.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14 mei

14.00 uur: Race

Koen Vergeer is schrijver en Formule 1-fanaat. Hij schreef meerdere boeken over de autosport en is medewerker van het tijdschrift Formule 1. Als raceliefhebber hoopt hij dat de updates van de teams zullen zorgen voor kleinere verschillen.

"De eerste race in Europa is vaak het moment dat alle teams met de eerste echte updates komen, die tot nu toe nog niet gereed waren. Nu zetten de teams in op verbetering, eigenlijk begint het seizoen hier weer opnieuw. Het circuit is heel afwisselend, met langzame en snelle bochten. De baan heeft van alles wat, is een absolute bandenvreter. Het is een echte test voor de auto's, een lakmoesproef."

"Ik denk dat het wat veel gevraagd is voor Verstappen om zijn kunststukje van vorig jaar dit weekend te herhalen. Red Bull komt wel met veel verbeteringen aan de auto, het team heeft het meest ingezet op Spanje als nieuw startpunt. Als al die updates werken, kan Verstappen een slag maken, maar Ferrari en Mercedes zitten ook niet stil."

"De dominantie van Mercedes en Ferrari zal ook dit weekend nog wel even doorgaan. Red Bull heeft toch nog meer tijd nodig, en ook een nieuwe motor. Vorig jaar hadden ze echter ook een minder krachtige motor, maar wel het beste chassis. Daardoor waren ze toen een echte uitdager. Met een heel goede update van het chassis zouden ze dichtbij kunnen komen."

“Dat Ricciardo zegt dat Verstappen beter moet luisteren, vind ik echt kletskoek.” Koen Vergeer

"Valtteri Bottas heeft zich knap in de strijd tussen Hamilton en Vettel gemengd, maar om echt tot kanshebber gepromoveerd te worden, moet hij nog een keer winnen. Ik vond hem altijd wat te braaf, hij is geen vechter."

"Natuurlijk is hij supersnel, dat heeft hij in Rusland laten zien, maar hij is daar ook niet echt onder druk gezet. Het zou kunnen dat Bottas nu geleerd heeft om te winnen. De eerste GP-overwinning is de moeilijkste, vanaf dat moment doe je mee om te winnen. Hij moet nu laten zien hoe stabiel hij is."

"Teamgenoot Daniel Ricciardo heeft gezegd dat Max Verstappen soms iets meer moet luisteren naar oudere Formule 1-coureurs, maar dat vind ik echt kletskoek. Ik weet niet waarom hij dat zegt, alle coureurs zijn toch jong geweest? Ricciardo rijdt ook een slecht seizoen, het zijn altijd de verliezers die achter je rijden die dit soort dingen zeggen. Max moet gewoon blijven doen wat hij doet en rijden zoals hij rijdt."

"Ferrari wint de race zondag, die auto is toch het sterkst. Ik geef hem dan aan Vettel, voor Hamilton en Bottas. Kimi Raikkonen is dit seizoen beduidend minder dan zijn teamgenoot Vettel en de coureurs van Mercedes, en dit seizoen heeft Verstappen hem ook al een paar keer de hielen laten zien. Verstappen heeft een goede kans op de vierde plek, dat zou al heel goed zijn. De baan ligt hem goed, dat hebben we vorig jaar al gezien."

Tussenstanden wereldkampioenschap:

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 86 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 73 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 63 punten)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari, 49 punten)

5. Max Verstappen (Red Bull, 35 punten)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull, 22 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 22 punten

8. Felipe Massa (Williams, 18 punten)

9. Carlos Sainz jr. (Toro Rosso, 11 punten)

10. Esteban Ocon (Force India, 9 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (136 punten)

2. Ferrari (135 punten)

3. Red Bull (57 punten)

4. Force India (31 punten)

5. Williams (18 punten)

6. Toro Rosso (13 punten)

7. Haas (8 punten)

8. Renault (6 punten)

Volgende race: GP van Monaco, 28 mei, Circuit de Monaco.