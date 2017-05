Ricciardo: 'Verstappen moet soms meer luisteren naar oudere coureurs'

De 27-jarige Australiër bewondert de manier waarop Verstappen zich sinds zijn debuut in 2015 in de Formule 1 profileert, maar ziet ook ruimte voor verbetering.

"Zijn leeftijd is zijn valkuil, al racet hij natuurlijk al jaren, dus dat is het niet. Soms zou hij iets meer moeten aannemen van oudere coureurs, zoals vorig jaar toen hij betrokken was bij een aantal remincidenten", zegt Ricciardo woensdag in gesprek met Motorsport.com.

De Red Bull-rijder doelt daarmee op wat wrijving tussen Verstappen en onder anderen Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen, die zich in 2016 beklaagden over de in hun ogen agressieve manier van verdedigen tijdens races van de Limburger.

"De meeste oudere coureurs zouden zeggen: 'In onze ogen is dit niet de juiste manier', of iets in die geest. Max zegt dan iets van: 'Ik weet wat ik doe'. Het is zijn kracht dat hij zelfstandig is, maar misschien ook zijn zwakte."

Toch denkt Ricciardo dat Verstappen zich verbetert naarmate hij ouder wordt. "Dat komt met de jaren. Tegen die tijd begrijpt hij misschien een beetje het advies van de oudere jongens."

Vastberadenheid

Ricciardo is ook lovend over zijn jonge teamgenoot. "Zijn sterke punt is zijn vastberadenheid. Hij wil altijd het maximale uit zijn auto halen en dat is natuurlijk heel positief."

De Australiër zegt zelf ook nog iedere dag dingen op te steken. "Formule 1 is zo'n technische sport, dat er altijd weer iets anders is dat je kunt leren. Een andere manier van wegrijden bij de start bijvoorbeeld."

"Ik kan niet iets specifieks noemen dat ik geleerd heb van Max, want de meeste dingen pik je onbewust op. Omdat we allebei heel gemotiveerd en toegewijd zijn, dwingen we elkaar iedere keer tot het maximale."

De Formule 1-coureurs bereiden zich momenteel in Spanje voor op de Grand Prix van Barcelona, die zondag om 14.00 uur verreden wordt. Vorig jaar won Verstappen op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste en tot dusver enige race.