'Formule 1-seizoen begint opnieuw bij Grand Prix van Spanje'

"Het is heel simpel: iedereen komt met upgrades. Het seizoen begint opnieuw", zegt Mercedes-adviseur Lauda in gesprek met Motorsport.com.

In de eerste vier races van het Formule 1-seizoen streden Ferrari en Mercedes om de zege. Sebastian Vettel won twee Grands Prix, terwijl Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas beiden één overwinning boekten.

Red Bull Racing kwam in Australië, China, Bahrein en Rusland tekort om het Ferrari en Mercedes echt lastig te maken, maar coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo krijgen in Spanje de beschikking over een vernieuwd chassis.

Aerodynamica

Met de vernieuwingen hoopt Red Bull het gat met Mercedes en Ferrari snel te dichten, maar de Duitse en de Italiaanse renstal hopen ook de aerodynamica van hun auto's te verbeteren door eigen upgrades.

"We weten nu nog niet welk team de beste upgrades heeft", aldus Lauda. "Dat zullen we zien in Barcelona, tijdens de trainingen en de race."

De eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje zijn vrijdag. De race is op zondagmiddag.