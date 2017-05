Adviseur Marko ziet wereldtitel voor Red Bull dit jaar niet gebeuren

"Ik vrees dat een wereldtitel voor Max of Daniel dit jaar niet mogelijk is. Wij hebben zo onze problemen, Renault heeft zo zijn problemen", vertelt Marko tegen Motorsport-magazin.

Red Bull sprokkelde in de eerste vier races van het seizoen slechts 57 punten bij elkaar, waar Ferrari en Mercedes al respectievelijk 136 en 135 punten vergaarden.

Marko zag tot zijn eigen ontsteltenis dat de Oostenrijkse renstal afgelopen weekend in Rusland tijdens de kwalificatie liefst 1,6 seconde achterstand had op de pole.

"Dit ligt grotendeels aan de motor. Dit toont nog maar eens aan dat die FIA-analyse absurd is. En natuurlijk zijn we met het chassis ook nog niet waar we moeten zijn. We missen nog downforce. Maar meer dan één seconde komt van de motor en ongeveer vijf of zes tienden van het chassis."

Barcelona

Volgens de FIA-analyse hoort het verschil tussen Red Bull en Ferrari/Mercedes slechts drie tienden te bedragen en zou die 1,6 seconde in Rusland tot stand zijn gekomen omdat het asfalt op het Sochi Autodrom aan de zware kant is.

"Dat moet toch niet uitmaken", reageert Marko. "Dit is toch ook gewoon een circuit. Ik denk ook dat het minstens vijf procent is dat we tekortkomen op Mercedes en Ferrari. Drie procent, ik weet niet hoe men dat gemeten heeft of hoe men daaraan is gekomen."

Als het aan Marko ligt, focust Red Bull zich nog niet op volgend jaar. "Nee, we vechten zo lang als we kunnen. We geven nog niet op. Laten we eerst afwachten hoe de situatie volgende week in Barcelona is."

Aanvankelijk hoopte Red Bull dan over een nieuwe motor te kunnen beschikken, maar die laat nog even op zich wachten. De Franse fabrikant hoopt de verbeterde krachtbron nog voor de zomerstop te introduceren, maar dan dient de betrouwbaarheid wel op orde te zijn.

"We willen de nieuwe motor inzetten op het moment dat de derde motor in gebruik wordt genomen", laat Cyril Abiteboul van Renault weten aan Motorsport.com.