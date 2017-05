Bottas beseft dat goede band met Hamilton zomaar kan veranderen

"Het wordt een lang seizoen met veel gevechten. Op een bepaald moment kan het op de baan wat lastiger worden. Mocht het tot een duel om de titel komen, wordt er misschien minder gesproken en meer gestreden op de baan", zegt Bottas in gesprek met Motorsport.com.

Vooralsnog is daar echter geen sprake van. Sterker, Hamilton was de eerste die Bottas feliciteerde toen de Fin zondag als eerste over de finish kwam tijdens de Grand Prix van Rusland.

"Het is heel erg aardig van hem dat hij tot op heden zo professioneel is over alles, maar hij staat nu nog voor me", aldus Bottas. "We werken als team goed samen en hebben dat in Rusland ook goed gedaan tegen de Ferrari-rijders."

Thuisblijven

Na een stroef begin van het seizoen liet Bottas op het Sochi Autodrom eindelijk zien wat hij allemaal in zijn mars heeft, al benadrukt de opvolger van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg bij de Duitse renstal dat hij nooit aan zichzelf heeft getwijfeld.

"Je gelooft altijd in jezelf want het heeft geen zin om geen vertrouwen te hebben in je vaardigheden. Als je denkt dat je niet kunt winnen, moet je echt thuisblijven."

"Het is belangrijk om de bevestiging te krijgen. Het draait in deze wereld alleen maar om het resultaat. Hoeveel punten je scoort, hoeveel races je wint, hoe vaak je op het podium staat. Daar draait het om in dit spelletje. En die eerste overwinning geeft me het vertrouwen dat ik het kan."

Bottas kan over twee weken in Spanje een gooi doen naar zijn tweede overwinning in zijn Formule 1-loopbaan. De Fin moet als nummer drie op de ranglijst 23 punten goedmaken op leider Sebastian Vettel van Ferrari (86 om 63). Hamilton bezet met 73 punten de tweede plaats.