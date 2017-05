Hamilton heeft geen verklaring voor 'heel middelmatig' weekend

Hamilton eindigde in de race in Sochi als vierde, op ruim een halve minuut van Bottas. "Ik heb er geen verklaring voor", zei de drievoudig wereldkampioen na de Grand Prix tegen Sky Sports.

"We zullen komende week gaan proberen om volledig te begrijpen wat er mis is gegaan. Ik heb er wat gevoelens en ideeën over, maar we zullen hard moeten werken om alles uit te zoeken."

Hamilton, die het seizoen begon met twee tweede plaatsen achter Ferrari-coureur Sebastian Vettel en een zege in China, was in de eerste drie races van het jaar duidelijke sneller dan Bottas, maar in Rusland kon de Engelsman zijn nieuwe teamgenoot niet bijhouden.

"En dat kan ik niet goed begrijpen", aldus Hamilton, die in de kwalificatie op zaterdag ook als vierde eindigde, op een halve seconde van Bottas. "Onze manier van rijden is ongeveer hetzelfde, dus ik weet niet precies waarom ik niet hetzelfde uit mijn auto kon halen als Valtteri."

"We moeten nu gaan uitvinden waarom de snelheid er niet was in deze race en wat er mis was met de set-up van de auto. Ik moet mijn snelheid van eerder dit jaar terugvinden, want dit was een heel, heel middelmatig weekend."

Vettel

Vettel eindigde zondag als tweede achter Bottas, waardoor de Duitse klassementsleider zes punten uitliep op Hamilton in de WK-stand. Het verschil tussen de nummer één en de nummer twee is nu dertien punten.

"Ik denk op dit moment niet aan de WK-stand, dat is nu niet belangrijk", stelde Hamilton. "Er zijn nog zestien races te gaan, dus het is niet het einde van de wereld. Maar is duidelijk dat we ons snel moeten herstellen."

De volgende Grand Prix staat over twee weken op het programma in Spanje.