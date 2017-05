Red Bull stelt grondig onderzoek in naar remproblemen

Dat kondigde teambaas Christian Horner zondag aan na de teleurstellend verlopen race in Rusland.

Op de Sochi Autodrom viel Ricciardo al snel uit toen een van zijn remmen vlam vatte. Teamgenoot Verstappen kon de race wel voltooien, meer finishte op ruime achterstand van de Mercedessen en Ferrari's op de vijfde plek.

Twee weken geleden tijdens de Grand Prix van Bahrein belandde Verstappen in de grindbak toen zijn remmen dienst weigerden.

"We moeten de exacte oorzaak van de remproblemen achterhalen", zegt teambaas Christian Horner op de website van Red Bull. "Het resultaat voor Daniel was zondag hetzelfde als voor Max in Bahrein. Maar het lijkt erop dat het om een ander probleem gaat. Dat vraagt om een grondig onderzoek."

Verstappen

De Brit was tevreden over het optreden van Verstappen, die in Rusland het maximale uit zijn auto haalde. "Max heeft een sterke race gereden, vooral zijn start was uitstekend. Daarna reed hij in niemandsland en racete hij alleen tegen zichzelf."

"We wisten dat onze auto op dit circuit niet helemaal tot zijn recht kwam, dus gelukkig heeft Max optimaal gepresteerd. Hopelijk kunnen we in Barcelona beginnen met het boeken van progressie."

Vorig jaar won Verstappen in zijn eerste race voor Red Bull zijn tot dusver enige Grand Prix op het Spaanse circuit. Al eerder kondigde de Oostenrijkse renstal aan voor de race in Barcelona het chassis van de wagen te vernieuwen.

Het is de bedoeling dat Renault voor de Grand Prix van Canada begin juni een nieuwe motor levert aan Red Bull. Na die updates hoopt de renstal van Verstappen competitief te zijn met de topteams.

De Grand Prix van Spanje wordt op zondag 14 mei verreden.