Realistische Vettel vindt dat Bottas zege in Rusland verdiende

"Valtteri reed een geweldige eerste stint, ik kon hem echt niet bijhouden", was Vettel na afloop van de weinig enerverende race vol lof over Bottas.

De Duitser van Ferrari mocht nog wel vanaf pole position beginnen, maar moest al na de eerste bocht de koppositie afstaan aan zijn Finse concurrent van Mercedes.

"Onze start was even goed als die van Valtteri, maar hij pakte misschien iets meer snelheid", zei Vettel. "Toen kreeg hij een goede slipstream waardoor hij mij al ruim voor de bocht voorbij was. Hij kon zelfs de binnenkant verdedigen en gooide de deur dicht. Daar won hij de race."

De eerste zege van Bottas in de Formule 1 kwam alleen in de slotfase van de wedstrijd in gevaar. De opvolger van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg bij Mercedes hield Vettel uiteindelijk slechts zes tienden van een seconde achter zich.

"Ik had wel frisse banden aan het eind en we probeerden Valtteri richting de achterblijvers te dwingen, maar verloren de race bij de start. Dat was jammer", treurde Vettel.

Massa

In de laatste ronde werd Vettel nog even onbedoeld opgehouden door Felipe Massa. De rijder van Williams kreeg een blauwe vlag voorgeschoteld, maar zag geen mogelijkheid om gelijk ruimte te maken voor Vettel.

"Ik deed alles om Valtteri te pakken en ik dacht dat daar een gat was. Ik had wel verwacht dat Massa aan de kant zou gaan, maar ik wist niet zeker wat hij zou doen. Het maakt niet uit", besloot Vettel.