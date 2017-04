Verstappen verveelde zich tijdens 'saaie' Grand Prix in Sochi

Verstappen kende nog wel een prima start op het Sochi Autodrom. Hij steeg van de zevende naar de vijfde positie, maar een podiumplek zat er geen moment in voor de 19-jarige Limburger, die grotendeels een eenzame race reed.

Uit verveling maakte Verstappen zich onderweg over de boordradio onder meer druk over een brokstuk dat op de weg lag.

"Wat moet ik anders? Bijna dertig seconden iemand voor me en bijna dertig seconden iemand achter me. Er viel maar weinig te beleven", zei hij voor de camera van Ziggo Sport. "Het was een heel goede start en ik zat meteen in het goede spoor. Maar vanuit daar gebeurde er weinig meer."

De jonge Nederlander zag dat een hogere notering achter Mercedes-rijders Valtteri Bottas en Lewis Hamilton en Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen onmogelijk was. "Dit was gewoon het maximaal haalbare."

Waterlek

Verstappen kreeg vlak voor de start nog te maken met een waterlek in zijn auto en ook tijdens de race verliep alles niet even vlekkeloos. "De motor klonk nog steeds niet zoals het zou moeten. Op het einde hebben we het vermogen nog terug moeten schroeven, maar we hebben gelukkig de finish gehaald."

Verstappen kijkt reikhalzend uit naar volgende Grand Prix over twee weken in Spanje. Vorig jaar boekte de Nederlander in Barcelona zijn eerste en vooralsnog enige overwinning GP-overwinning uit zijn carrière.

De wagen van Verstappen krijgt voor die race een compleet vernieuwd chassis. "Natuurlijk is dat mooi", beaamde Verstappen. "Maar de andere ploegen zitten ook niet stil."