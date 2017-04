Verstappen na eenzame race vijfde in Rusland, eerste zege Bottas

Bottas was in Sochi als derde gestart, maar haalde bij de start direct de van pole position gestarte Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen in. De twee Ferrari-coureurs mochten samen met Bottas het podium op.

Lewis Hamilton, teamgenoot van Bottas bij Mercedes, moest zich tevredenstellen met de vierde plaats. De Brit had een groot deel van de race last van te hoge temperaturen in zijn wagen.

Verstappen had net als Bottas een uitstekende start en pakte direct Felipe Massa en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër viel al vroeg uit omdat zijn rechterachterrem te warm was geworden.

Voor de Limburger was het voor de start ook nog even spannend. Ruim een uur voor de race werd een waterlek gevonden. Dat probleem werd door zijn monteurs provisorisch gerepareerd, maar zijn wagen hield het tot het eind vol. Twee weken geleden in Bahrein haalde Verstappen de finish niet vanwege een remprobleem.

Eenzaam

De 19-jarige Verstappen reed na de start een eenzame race. Hij had niet de snelheid om Hamilton te bedreigen, terwijl er achter hem niemand snel genoeg was. Nummer zes Sergio Perez (Force India) had een halve minuut achterstand op hem aan de finish.

De strijd tussen Bottas en Vettel was spannender. Vettel wist veel later te stoppen dan de Fin en had daardoor aan het eind versere banden. De Duitser kwam met nog vier rondes te gaan aan de staart van Bottas.

Vettel klokte enkele keren achter elkaar de snelste ronde, maar Bottas wist de marge op de WK-leider groot genoeg te houden. De Fin kreeg ook nog hulp van enkele achterblijvers, die Vettel onbedoeld dwarszaten.

Safetycar

De start van de race was chaotisch verlopen. Fernando Alonso zette zijn McLaren tijdens de formatieronde stil, waardoor de coureurs een extra opwarmronde moesten rijden.

Waar de top van het veld probleemloos door de eerste bochten kwam, gold dat niet voor Jolyon Palmer (Renault) en Romain Grosjean (Haas). De twee raakten elkaar, waardoor de race er voor beide coureurs al snel op zat.

Vanwege de crash moest er een safetycar aan te pas komen. Die verdween na vier rondes weer van de baan, waarna een race volgde waarin de hoogtepunten schaars waren.

Met zijn tweede plek loopt Vettel verder uit op Hamilton. De Duitser heeft na vier races 86 punten, Hamilton 73. Bottas staat na zijn eerste zege op 63 punten. Verstappen is vijfde met 35 punten.

De volgende race staat over twee weken op het programma. Dat is de Grand Prix van Spanje. Max Verstappen wist daar vorig jaar bij zijn debuut voor Red Bull direct te winnen.