Vettel ziet pole position als bevestiging dat Ferrari terug is aan top

De laatste keer dat Vettel de snelste was in een kwalificatiesessie was in 2015, toen hij bij de race in Singapore vanaf de eerste plaatst startte. Die race won hij bovendien.

"We genieten er echt van en zijn heel blij dat we weer terug zijn, gezien de bovenste plaatsen in de kwalificatie en hopelijk de manier waarop we morgen het momentum hebben bij de start", zei de 29-jarige Vettel.

De viervoudig wereldkampioen constateerde op het Sochi Autodrom andermaal dat de auto van Ferrari dit seizoen goed genoeg is om de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes, dat de Formule 1 in de laatste jaren domineerde.

"De auto was fenomenaal. Het is heerlijk om met weinig brandstof te proberen het maximale eruit te halen. Gezien onze eerste drie races hebben we een goede start van het seizoen gehad", aldus de oud-Red Bull Racing-coureur, die dit seizoen in zowel Australië als Bahrein de snelste was.

"Uiteraard was Mercedes ook in deze kwalificatie heel sterk, maar wij stonden uiteindelijk bovenaan. Ik heb geen idee of dat aan het circuit lag of onze bandenstrategie, maar het is een geweldige prestatie."

Raikkonen

Teamgenoot Kimi Raikkonen, die tot dusver een tegenvallend seizoen kent, staat zondag bij de Russische Grand Prix verrassend op de tweede startplek. Dat betekent dat Ferrari voor het eerst sinds de Grand Prix van Frankrijk in 2008 de voorste startrij bezet.

De 37-jarige Fin vond dat er eigenlijk nog iets meer voor hem had ingezeten in Q3. "Ik werd wat opgehouden toen ik de pitstraat uitkwam voor mijn tweede run, dus ik kon mijn banden niet zo goed voorbereiden als voor de eerste run", aldus de wereldkampioen van 2007.

"Het werd daardoor iets lastiger. Ik probeerde in de laatste bocht nog tijd goed te maken, maar dat leverde uiteindelijk niet genoeg op."

Daardoor hield Raikkonen gemengde gevoelens over aan de kwalificatie in Sochi. "Ik ben blijer dan na de vorige kwalificaties, maar ik had het materiaal om pole position te pakken. Desondanks is een eerste en tweede plaats voor Ferrari niet slecht."

De Grand Prix van Rusland begint zondagmiddag om 14.00 uur. Max Verstappen start vanaf plek zeven. Vorig jaar ging de winst naar de uiteindelijke wereldkampioen Nico Rosberg van Mercedes.