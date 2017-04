Mercedes gaat teamorders instellen door dreiging van Ferrari

Volgens de invloedrijke adviseur Niki Lauda moet de ene Mercedes-coureur de andere voorbij laten gaan als hij langzamer is en hij daarmee zijn collega ophoudt in een race.

"Het is logisch: als ik niet zo snel ben als mijn teamgenoot, dan moet ik hem de ruimte geven om te kunnen vechten met Vettel", aldus Lauda zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland tegen de BBC.

"Vettel is nu het grootste probleem voor Bottas en Hamilton. Hij is de te kloppen man."

Kwalificatie

Mercedes stelde de afgelopen jaren juist tegen teamorders te zijn, maar de situatie in de Formule 1 is dit jaar door nieuwe regelgeving flink veranderd. Ferrari is in 2017 meer dan een geduchte concurrent, nadat Mercedes de laatste drie jaar amper tegenstand duldde.

Vettel won twee van de eerste drie races van het seizoen en gaat daardoor aan de leiding in de WK-stand, voor Hamilton en Bottas.

De Duitser van Ferrari pakte zaterdag op het circuit van Sochi zijn eerste pole position sinds de Grand Prix van Singapore van 2015. Zijn teamgenoot Kimi Raikkonen eindigde als tweede in de kwalificatie, waardoor Ferrari zondag voor het eerst sinds de Grand Prix van Frankrijk in 2008 de voorste startrij bezet.

"In het verleden hadden we geen teamorders, omdat we dominant waren", zei Lauda. "Er was geen vijand, niemand kon zich tussen onze twee coureurs in wurmen. Dit jaar is alles totaal anders."

"Ferrari is zeer sterk en Vettel geeft ons een zeer interessante strijd. Dus het is ons nieuwe beleid dat als een van onze coureurs niet sneller kan, dat hij moet denken aan het teambelang en dat hij de ander niet moet ophouden."

Fouten

Mercedes liet twee weken geleden bij de Grand Prix van Bahrein al doorschemeren dat het team zijn mening over teamorders had herzien. De teamleiding beval Bottas om Hamilton te laten passeren, omdat de Brit sneller was dan de Fin. Achteraf kwam dat bevel te laat, want Vettel was al te ver uitgelopen, waardoor hij de zege kon grijpen.

"Ja, achteraf kun je zeggen dat we in Bahrein misschien twee of drie rondes eerder hadden moeten ingrijpen", stelde teambaas Toto Wolff. "Daarvan zullen we leren voor de toekomst."

"Maar het is een lastige situatie om een coureur te vragen om een andere coureur te laten passeren omdat hij wat problemen heeft met zijn auto. Dat voelt niet goed."

Voorgetrokken

Wolff en Lauda benadrukken dat het nieuwe beleid op dezelfde manier geldt voor beide coureurs en dat de een niet voorgetrokken zal worden ten opzichte van de ander.

"Tot nu toe is Lewis dit seizoen sneller, zeker in Bahrein, maar dat kan veranderen", aldus Lauda. "Dit beleid werkt beide kanten op, we moeten steeds kijken hoe het gaat."

Wolff: "Teamorders is een zeer breed begrip. We houden niet van de teamorders zoals die twintig jaar geleden gegeven werden in de Formule 1, waarbij één coureur duidelijk werd voorgetrokken ten opzichte van de ander."

De Grand Prix van Rusland begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.