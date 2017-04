Verstappen: 'De kwalificatie was helemaal ruk, ik snap er niets van'

De 19-jarige Nederlander van Red Bull Racing gaf uiteindelijk bijna twee seconden toe op Ferrari-rijder Sebastian Vettel, die de snelste tijd noteerde op het Sochi Autodrom.

"Het was helemaal ruk, ik snap het gewoon niet. Q1 ging nog goed, maar daarna begon ik te glijden en dat werd alsmaar erger", uitte Verstappen zijn frustratie voor de camera van Ziggo Sport.

Volgens de Limburger viel daar weinig aan te verhelpen. "Ik heb alles geprobeerd en gevraagd of we niet iets konden veranderen, maar het was gewoon een drama."

Naast Vettel moest Verstappen ook Kimi Raikkonen (Ferrari), Valtteri Bottas, Lewis Hamilton (beiden Mercedes), teamgenoot Daniel Ricciardo en Felipe Massa (Williams) voor zich dulden in Sochi.

Kansen

Door zijn tegenvallende kwalificatie had Verstappen nog geen zin om vooruit te kijken naar de race van zondag.

"Uiteindelijk was het gewoon slecht. Ik zie morgen wel wat mijn kansen zijn bij de start, dat maakt me nu even helemaal niets uit. In de race moet het beter zijn, maar in de kwalificatie liep het vandaag vanaf Q2 niet meer."

De Grand Prix van Rusland begint zondagmiddag om 14.00 uur. Vorig jaar ging de winst naar wereldkampioen Nico Rosberg van Mercedes. Verstappen haalde toen in zijn laatste race als Toro Rosso-rijder de finish niet.