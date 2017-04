Verstappen legt zich neer bij plek achter Ferrari en Mercedes in Sochi

"We moeten nog kijken naar wat we kunnen verbeteren voor de kwalificatie van zaterdag, maar dit circuit is niet onze favoriet", aldus Verstappen na de tweede vrije training tegen Motorsport.com. "We gaan gewoon proberen er het beste van maken."

Verstappen eindigde vrijdag in de eerste vrije training als vierde en in de tweede vrije training als vijfde. Zeker in de tweede vrije training was het verschil groot met de Ferrari's en de Mercedessen.

Verstappen gaf meer dan een seconde toe op Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen, terwijl Valtteri Bottas en Lewis Hamilton ongeveer driekwart seconde rapper waren.

"We missen nogal wat vermogen. Op dit circuit merk je dat nog meer ", stelde Verstappen, die twintig minuten voor het einde van de vrije training niet meer verder kon door een probleem met zijn auto.

"Het probleem lag waarschijnlijk bij de benzinedruk. Dat is jammer, want we hebben nu geen lange run kunnen doen."

Ricciardo

Ricciardo kon wel een lange run doen in de tweede vrije training, maar hij kwam twee keer niet verder dan de zesde tijd op vrijdag. "We moeten ons richten op de vijfde plek, achter Ferrari en Mercedes", concludeerde de Australiër. "Voor nu is het een realistisch doel om 'best of the rest' te zijn."

"We kunnen nog wel wat verbeteren, maar wat betreft de uitslag is vijfde en zesde het beste wat we dit weekend als team kunnen bereiken. Ferrari en Mercedes zijn te snel."

Zaterdag zijn de derde vrije training en de kwalificatie in Rusland. De race begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.