Verstappen zet vierde tijd neer in eerste vrije training Sochi

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing klokte op het Sochi Autodrom 1.37,204 en gaf daarmee 1,1 seconde toe op Ferrari-coureur Kimi Raikkonen, die de snelste tijd neerzette (1.36,074).

Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (1.36,119)Ā en Lewis Hamilton (1.36,681) klokten respectievelijk de tweede en derde tijd.

Verstappen was tijdens de training niet tevreden over zijn banden. "Voor zijn ze te koud en achter te warm. Wat ik ook doe", riep de 19-jarige Limburger over de boordradio.

Vettel

Sebastian Vettel, leider in de WK-stand, kwam niet verder dan de vijfde tijd (1.37,457). Hij bleef Daniel Ricciardo van Red Bull nipt voor.

De trainingssessie werd kort stilgelegd toen Force India-coureur Esteban Ocon een stuk van zijn motorkap en zijn haaienvin verloor.

Testcoureur Sergey Sirotkin van Renault en McLaren-coureur Stoffel Vandoorne konden de training niet afmaken wegens technische problemen.

Vijfde

Vrijdagmiddag volgt de tweede vrije training op het circuit van Sochi. Zaterdag is de derde vrije training en de kwalificatie.

De race begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Verstappen zei eerder deze week dat eenĀ vijfde of zesde plek normaal gesproken het hoogst haalbare is op het circuit in Sochi.