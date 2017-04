McLaren vreest 'mislukt' seizoen als auto niet snel verbetert

McLaren kent tot dusver een dramatisch seizoen. Coureurs Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne pakten, mede dankzij de tegenvallende auto, nog geen enkel punt. Alonso haalde in de eerste drie races zelfs de finish niet.

De 43-jarige Boullier vindt dat de Britse renstal verplicht is om te werken aan een betere auto. "In eerste instantie omdat racen in ons DNA zit, maar ook omdat alles mislukt als we opgeven", zegt de directeur tegen Autosport.com.

"Wij zijn als team verantwoordelijk voor het chassis, dus we moeten er voor zorgen dat dat verbetert. Daarnaast moeten we ons voorbereiden op de komende jaren, want de regels zullen voor twee of drie jaar hetzelfde blijven."

Motorleverancier Honda werkt ondertussen aan een betere krachtbron. Na een uiterst moeizaam voorseizoen verschenen er verhalen in de media dat McLaren zou overstappen naar een andere leverancier, maar Honda sprak dat direct tegen.

Professionals

Ondanks de tegenvallende resultaten in 2017 blijft Boullier strijdbaar. De Fransman is ervan overtuigd dat McLaren zich in de komende jaren weer omhoog weet te werken.

"Wat we nu bouwen, is dus ook gericht op de toekomst. We zijn professionals en het kan dus niet zo zijn dat we moeten stoppen met racen doordat er iets niet werkt."

De volgende Grand Prix wordt zondag verreden in het Russische Sochi. Alonso laat op 28 mei de GP van Monaco schieten omdat hij meedoet aan de Indy 500.