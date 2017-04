Mercedes wil 'kleine problemen' oplossen voor Grand Prix Rusland

"We kennen de zwakheden aan onze wagens die we moeten oplossen", zegt Toto Wolff, teambaas van Mercedes, op de website van het team. "De monteurs zullen nog ijveriger dan normaal moeten zijn als we de komende races willen winnen."

"Elk probleem moeten we aandachtig bekijken en daarna moeten we een plan maken hoe we dergelijke fouten kunnen voorkomen. Dat is een werkwijze die we de afgelopen jaren meerdere malen hebben toegepast."

Mercedes was de afgelopen drie jaar dominant in de Formule 1, maar in 2017 werden twee van de drie races gewonnen door Ferrari.

"Het is pijnlijk om op deze wijze te verliezen", vindt Wolff. "We hadden te veel kleine problemen waardoor we marginale tijd verloren. Dat heeft ons de zege gekost. Het is aan ons om deze problemen op te lossen. We moeten niet te veel tijd besteden aan nadenken over deze tegenslagen, maar we moeten werken aan een oplossing voor de toekomst."

Pijnlijk

Overigens wil de Oostenrijker niet te zwaar tillen aan het mislopen van de winst tijdens de Grands Prix van Australië en Bahrein. "Een tweede en derde plaats is geen ramp. Maar als je twee coureurs hebt die in staat zijn om te winnen, dan is het pijnlijk dat het niet lukt. Zo moet het ook voelen."

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hopen in Rusland weer om de zege te strijden met de auto's van Ferrari. Mercedes won alle drie de voorgaande edities van de race in Sochi.

"Door de nieuwe regels dit seizoen is een nieuwe zege absoluut niet zeker. Zeker niet met een gevaarlijke concurrent als Ferrari."

Formule 1-fans zijn blij met de opmars van Ferrari, nadat Mercedes de sport drie jaar domineerde. Wolff snapt dat. "Het is goed dat mensen positief en enthousiast praten over de Formule 1. Het gevecht tussen Ferrari en Mercedes is interessant voor de fans, maar ook voor ons. Dit is waarom we willen racen: we gedijen goed onder concurrentie en strijd."

De Grand Prix van Rusland begint zondag om 14.00 uur. Zaterdag is de kwalificatie en een dag eerder de eerste trainingen.