Omstreden haaienvin en T-wing verdwijnen in 2018 uit Formule 1

In de praktijk betekent de regelwijziging van de F1 Strategy Group dat er geen sprake is van een letterlijk verbod, maar dat de reglementen dusdanig worden aangepast dat een ontwerp met een T-wing of haaienvin in 2018 niet meer mogelijk is.

Bovendien lijkt het plan voor de zogenoemde Halo, die extra veiligheid moet bieden in de vorm van een boog boven de cockpit, na diverse tests te sneuvelen. Het systeem zou het zicht van de coureurs te veel beperken.

In plaats daarvan gaat de voorkeur van de betrokken partijen nu uit naar een transparant scherm aan de voorzijde van de cockpit; het shield-systeem.

Regelwijzigingen

Door recente regelwijzigingen kiezen veel teams er dit jaar voor om de luchtstroom naar de achtervleugel te begeleiden via de omstreden haaienvin en T-wing.

Dat leidde niet alleen tot hevige kritiek bij de fans, maar ook bij coureurs en beleidsbepalers binnen de Formule 1. Het aerodynamische foefje wordt door velen als lelijk ervaren. De T-wings bleken daarnaast makkelijk te breken.

Het nieuwe voorstel moet nog wel voorgelegd worden aan de World Motor Sport Council.