Alles over GP Rusland: 'Bij Mercedes had Verstappen al GP's gewonnen'

De GP van Rusland staat pas sinds 2014 op de kalender, nadat het Sochi Autodrom tegelijk met het olympische park werd gebouwd. Vorig jaar won Nico Rosberg namens Mercedes ook deze race op weg naar zijn wereldtitel.

Lewis Hamilton won de eerste twee edities, werd vorig jaar tweede en zal zondag mikken op zijn derde zege in Rusland. Ferrari-coureur Sebastian Vettel, de huidige leider in de WK-stand, was vorig jaar in Sochi in de eerste ronde betrokken bij een crash met Daniil Kvyat en reed niet verder.

Max Verstappen viel in 2016 op de Russische baan namens Toro Rosso na 34 ronden uit met een motorprobleem. Twee weken geleden haalde de Nederlander in Bahrein ook het einde niet, door een probleem met zijn remmen. Verstappen staat momenteel vijfde in de WK-stand.

Circuit: Sochi Autodrom

Aantal rondes: 53

Lengte circuit: 5,848 kilometer

Aantal bochten: 18

Recordwinnaar: Lewis Hamilton (2014, 2015)

Ronderecord: Nico Rosberg (Mercedes): 1.39,094

Laatste winnaars:

2016: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2014: Lewis Hamitlon (GB, Mercedes)

GP Rusland 2016:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 1:32.41,997

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +25,022

3. Kimi Raikkonen (Ferrari) +31,998

4. Valtteri Bottas (Williams) +50,217

5. Felipe Massa (Williams) +1.14,427

6. Fernando Alonso (McLaren) +1 ronde

7. Kevin Magnussen (Renault) +1 ronde

8. Romain Grosjean (Haas) +1 ronde

9. Sergio Perez (Force India) +1 ronde

10. Jenson Button (McLaren) +1 ronde

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 28 april

10.00 uur-11.30 uur: Eerste vrije training

14.00 uur-15.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 29 april

11.00 uur-12.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 30 april

14.00 uur: Race

Jan Lammers werd in 1978 Europees kampioen in de Formule 3 en debuteerde het jaar daarop op 22-jarige leeftijd in de Formule 1. Tussen 1979 en 1982 reed hij in totaal 39 GP's, waar hij in 1992 nog twee GP's aan toevoegde.

"Het circuit in Sochi is een onorthodoxe baan, eigenlijk een soort stratencircuit. Het doet een beetje denken aan Monaco af en toe. De baan is behoorlijk smal, dat heeft al voor het nodige tumult gezorgd. Buiten de jaarlijkse GP wordt het circuit nauwelijks gebruikt, dus hij is nog in goede staat. De rondetijden zullen sterk aflopen van de eerste vrije training tot en met de race."

"Op het lange rechte stuk zijn er met hulp van DRS mogelijkheden om in te halen, maar voor de rest kan het alleen met veel risico. Er zijn de afgelopen jaren nog wel eens wat vleugeltjes afgereden. De baan kan frustrerend werken voor de coureurs. Als je achter een ander zit en sneller bent, betekent dat nog niet dat je er zomaar voorbij kan. Als er iemand in het voordeel is op deze baan, zijn het vooral de rijders met geduld."

"Het gaat steeds over de strijd tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, maar ik denk dat Hamilton momenteel meer bezig is met Valtteri Bottas. Die doet wel echt een aanval op de troon, gezien zijn pole position in Bahrein bij de laatste race. Ook bij de laatste test was hij weer sneller. Hamilton zal zondag zijn status als snelste binnen het team willen bevestigen."

“Max Verstappen is de beste coureur van de planeet, de Messi van de autosport.” Jan Lammers

"Ferrari en Mercedes zitten zo dicht bij elkaar, het lijkt soms wel één team. Die hebben het onderscheidend vermogen en gaan het tempo bepalen. De derde plaats is pas mogelijk als hun coureurs uitvallen of foutjes maken. De top drie wordt, in willekeurige volgorde, Vettel, Hamilton en Bottas, maar daarachter liggen kansen. Kimi Raikkonen is echt een tandje minder dit seizoen, die kan het tempo niet bijhouden."

"Max Verstappen is vanaf zijn entree absoluut de beste coureur van de planeet, hij gaat het beste om met de verschillende omstandigheden. Vorig jaar heeft Hamilton met Rosberg lopen stunten en hebben we allemaal kunnen zien hoe Vettel reageert onder druk. Al die rare dingen heeft Max niet gedaan. Als Verstappen in de Mercedes had gereden, had hij al minstens twee GP's gewonnen dit seizoen."

"Dat Verstappen vorige race uitviel door een probleem met zijn remmen zegt niet zo veel, hij is gewoon gefocust op de volgende race. Het is een uitdaging om niet in reactie op de omstandigheden te gaan leven. Max zal het van zich afschudden, net als die dingen in de privésfeer. Autorijden is niet iets wat hij doet, maar wat hij is. Ik heb het al vaker gezegd: Verstappen is echt de Messi van de autosport."

Tussenstanden wereldkampioenschap:

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 68 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 61 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 38 punten)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari, 34 punten)

5. Max Verstappen (Red Bull, 25 punten)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull, 22 punten)

7. Felipe Massa (Williams, 16 punten)

8. Sergio Perez (Force India, 14 punten)

9. Carlos Sainz jr. (Toro Rosso, 10 punten)

10. Romain Grosjean (Haas, 4 punten)

Constructeurs:

1. Ferrari (102 punten)

2. Mercedes (99 punten)

3. Red Bull (47 punten)

4. Force India (17 punten)

5. Williams (16 punten)

6. Toro Rosso (12 punten)

7. Haas (8 punten)

8. Renault (2 punten)

Volgende race: GP van Spanje, 14 mei, Circuit de Barcelona-Catalunya