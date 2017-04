Verstappen krijgt voor GP van Spanje vernieuwd chassis bij Red Bull

Marko spreekt in een interview op de website van de Formule 1 over een 'revamp' van het chassis. Al eerder werd bekend dat Renault voor de GP van Canada van begin juni een verbeterde motor levert aan Red Bull.

Met de vernieuwingen hoopt Red Bull het gat met Mercedes en Ferrari snel te dichten. In de eerste drie races haalde het team slechts één podiumplek, een derde plaats voor Verstappen in China.

Volgens Marko is Red Bull al bezig met een inhaalslag. "Bij de eerste race in Australië waren we 1,8 seconde per ronde trager dan de concurrenten. In China was dat nog 1,3 seconde en afgelopen weekend in Bahrein zo'n 0,9 seconde. Dus stap voor stap komen we dichterbij."

"Dat is natuurlijk nog niet goed genoeg", beseft de topadviseur van het Oostenrijkse team. "Maar het ziet er wel veelbelovend uit."

Wereldtitel

Ondanks de matige start van het seizoen acht Marko zijn team dan ook nog kansrijk voor de wereldtitel, ondanks de flinke achterstand op Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.

"In 2012 stond Vettel bij Red Bull na de zomerpauze 42 punten achter op Fernando Alonso en werden we toch kampioen. Wij zijn de meesters van de comeback", aldus een lachende Marko.

Verstappen (25 punten) en zijn Australische ploeggenoot Daniel Ricciardo (22) staan na drie races ruim veertig punten achter WK-leider Vettel (68). Hamilton staat daar tussenin met 61 punten.

Over anderhalve week tijdens de Grand Prix van Rusland (30 april) rijdt Red Bull nog met een oud chassis en oude motor. Twee weken later is de Grand Prix van Spanje. Daarna staan de races in Monaco en Canada op het programma.