Ook tweede testdag Bahrein verloopt niet vlekkeloos voor Red Bull

Aan het einde van de middagsessie kon Gasly met de RB13 nog wel een aantal ronden op het circuit van Sakhir afwerken. Met een totaal van 65 ronden over de hele dag eindigde de 21-jarige Fransman niettemin in de achterhoede, net als met zijn snelste rondetijd van 1.32,568 (tiende van twaalf coureurs)

Valtteri Bottas was in zijn Mercedes het meest productief (143 ronden) en het snelst (1.31,280) op het Bahrain International Circuit. Ferrari-coureur Sebastian Vettel eindigde als tweede in 1.31,574, maar de Duitser noteerde wel een stuk minder ronden (64).

De winnaar van de Grand Prix van Bahrein van afgelopen zondag kwam 's ochtends maar tot acht ronden door een hydraulisch lek aan zijn auto. 's Middags stond hij enige tijd in de pitbox met een dataprobleem.

Carlos Sainz (Toro Ross) zette de derde tijd neer (1.31,884), terwijl Stoffel Vandoorne als vierde eindigde (1.32,108). De Belg kwam tot 81 ronden, waarmee het kwakkelende McLaren wat beterschap toonde.

Verstappen

Red Bull kende dinsdag ook al geen vlekkeloze dag in Bahrein. Door mechanische problemen kon de Australiër Daniel Ricciardo tijdens de middagsessie niet in actie komen. Woensdag zorgde de uitlaat van de auto van Gasly voor problemen.

"We hebben vanochtend wat dingen kunnen doen waar we gisteren niet aan toe zijn gekomen", zegt engineer Jeff Calam woensdag op de site van Red Bull. "Jammer genoeg kregen we rond de lunch wat problemen met de auto, die lastig waren om op te lossen."

"De jongens hebben goed werk geleverd door de auto weer op het circuit te krijgen met nog een uur te gaan in de middag. Al met al hebben we veel geleerd hier in Bahrein over de RB13, hopelijk gaat dat ons helpen in de komende races."

Max Verstappen was niet van de partij tijdens de twee testdagen in Sakhir. De Limburger mocht zich van de teamleiding rustig gaan voorbereiden op de vierde Grand Prix van het seizoen, op 30 april in Sochi in Rusland.

Ricciardo eindigde zondag tijdens de GP van Bahrein als vijfde. Verstappen viel uit met een kapotte achterrem.