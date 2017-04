Massa aanvaardt excuses van 'aardige vent' Verstappen

"Ik heb geen problemen met Verstappen, ik kan goed met hem opschieten", aldus Massa dinsdag na de eerste testdag in Bahrein tegen Autosport.com.

"Ik denk eerlijk gezegd dat hij het gewoon wat te warm had na de kwalificatie en dan zeg je dingen die je niet zou moeten zeggen."

Verstappen was zaterdag na de kwalificatie boos op zijn Braziliaanse concurrent. De Limburger vond dat Massa hem had "genaaid", omdat de Williams-coureur hem passeerde net op het moment toen hij aan wilde zetten voor zijn snelle ronde.

Op de vraag of hij in gesprek was gegaan met Massa over het incident, antwoordde Verstappen met een knipoog: "Nee, want hij is een Braziliaan. Dan valt er niet veel te discussiëren."

Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij Massa en veel andere Brazilianen. Verstappen bood maandag via zijn Instagram-pagina zijn excuses aan "iedere Braziliaan" die beledigd voelde.

Onervarenheid

Wat Massa betreft is de zaak nu afgedaan. "Ik denk dat hij begrijpt dat hij het beter niet had kunnen zeggen, want hij heeft sorry gezegd en zo zou het ook moeten gaan."

De 35-jarige coureur denkt dat de opmerking deels voortkomt uit de onervarenheid van de zestien jaar jongere Verstappen.

"Max is een aardige vent en een geweldige coureur, hij moet alleen een beetje kalmer worden", zegt Massa. "Ik weet zeker dat dat beter gaat hoe ouder hij wordt."

Verstappen, die zondag bij de race in Bahrein uitviel door problemen met zijn remmen, komt dinsdag en woensdag niet in actie bij de testdagen op het Bahrain International Circuit. Massa zette dinsdag de vijfde tijd neer.