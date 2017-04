Ricciardo ondanks motorprobleem tevreden na testdag in Bahrein

De teamgenoot van Max Verstappen kreeg tijdens de middagsessie te maken met de technische malheur, waardoor de teamleiding besloot de oefensessie na 45 ronden wegens tijdgebrek niet meer voort te zetten.

"We hebben in het eerste uur veel data kunnen verzamelen. Dat ging volgens plan en was dus belangrijk voor ons, al is het voor een coureur niet het meest spannende om gewoon wat rondjes te rijden", aldus Ricciardo op de site van Red Bull Racing.

"We hebben een aantal dingen ontdekt. Tijdens een testdag durven we wat meer te veranderen dan tijdens een raceweekend en het was interessant om te zien waar dat toe leidde. Helaas kwamen we door de motorproblemen niet meer tot een aantal geplande lange runs."

Verstappen verschijnt beide testdagen niet op het circuit in Bahrein. De Nederlander wordt woensdag bij Red Bull vervangen door de Fransman Pierre Gasly.

Hamilton

Mercedes-rijder Lewis Hamilton kwam dinsdag op het Bahrain International Circuit tot de snelste rondetijd: 1.31,358. Daarmee liet hij Antonio Giovinazzi (1.31,984), die namens Ferrari reed, en Ricciardo (1.32,349) achter zich.

Marcus Ericsson (Sauber) noteerde met een totaal van 106 de meeste ronden. Ook Hamilton (97) en Ferrari-coureurs Giovinazzi (93) en Sebastian Vettel (89) waren productief. Vettel deed namens zijn Italiaanse team een bandentest, waardoor zijn negende tijd (1.33,894) minder relevant is.

De 32-jarige Hamilton kende een stroeve start, want na een kwartier viel de W08 van de Brit stil. Nadat hij zijn weg kon vervolgen, noteerde hij echter met succes enkele korte en lange runs. In de slotfase klokte hij op zachte banden de snelste tijd.

De Brit Oliver Turvey, die namens McLaren op het circuit verscheen, beleefde door technische problemen een slechte dag. Hij noteerde de langzaamste tijd (1.35,011) en reed slechts zeventien ronden.

Rusland

Woensdag staat de tweede testdag in Bahrein op het programma, waar afgelopen zondag de derde Grand Prix van het seizoen werd gewonnen door Vettel. De Duitser bleef Mercedes-rijders Hamilton (tweede) en Valtteri Bottas (derde) voor.

Verstappen viel toen uit met remproblemen. Over twee weken staat in Rusland de volgende Grand Prix op het programma.