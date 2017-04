Massa met stomheid geslagen na kritiek van Verstappen

Verstappen klaagde erover dat Massa hem passeerde, net op het moment toen hij aan wilde zetten voor zijn snelle ronde. Daardoor kreeg de 19-jarige Limburger onvoldoende temperatuur in zijn banden, waardoor hij genoegen moest nemen met een zesde plek op de startgrid.

"Hij weet niet waar hij over praat, want ik heb niets gedaan waar hij last van zou kunnen hebben gehad", zei Massa volgens Motorsport tegen een Braziliaans radiostation.

"Misschien zocht hij naar een reden waarom hij door zijn teamgenoot is verslagen en had hij iemand nodig als zondebok. Mij overkwam hetzelfde met Nico Hülkenberg en hoorde je mij klagen? Het is je eigen verantwoordelijkheid om op de best mogelijke positie te rijden. Als dat je niet lukt, is dat je eigen schuld."

Brazilië

Massa was daarnaast niet gediend van een opmerking die Verstappen maakte. De Limburger zei zaterdag dat het geen zin had om met Massa in gesprek te gaan na het incident. "Want hij is een Braziliaan. Dan valt er niet veel te discussiëren."

De Williams-coureur heeft zijn jonge concurrent aangesproken op die opmerking. "Ik zei hem dat hij zijn woorden voortaan zorgvuldiger moet uitkiezen. Hij moet later dit jaar nog een Grand Prix in Brazilië rijden, dus hij moet oppassen. Het is niet terecht dat hij op zo'n manier over Brazilianen praat. Hij weet niet waar hij het over heeft."

Voor Verstappen liep de race in Bahrein uit op een sof. Hij moest zijn wagen al na twaalf rondes aan de kant zetten vanwege remproblemen. Massa eindigde als zesde.