Red Bull-coureur Ricciardo had idee dat hij kon winnen in Bahrein

"Voor mij bestond de race echt uit twee delen", zegt Ricciardo op de website van zijn team. "In het begin had ik oprecht het idee dat ik kans maakte op de winst. Tijdens de eerste stint waren we erg competitief en ik zag dat Valtteri Bottas problemen had."

Ricciardo startte op de vier plek, maar werd meteen ingehaald door Verstappen, die na twaalf ronden uitviel met een remprobleem.

"Ik kon alle wagens voor me zien rijden, want de verschillen waren klein. Ik zag de andere auto's glijden, het leek erop dat ze het zwaarder hadden dan ik", aldus de Australiër.

"Ik kon gemakkelijk in de buurt blijven en was zuinig op mijn banden. Daardoor dacht ik dat ik niet alleen op het podium kon eindigen, maar zelfs kon winnen."

Koud

Nadat de safetycar op de baan kwam wegens het uitvallen van Verstappen, Lance Stroll en Carlos Sainz, maakte Ricciardo een pitstop en lag hij zelfs derde. Maar de nieuwe banden bleven lang te koud, waardoor Ricciardo grip en snelheid verloor.

"Met die nieuwe banden kon ik vandaag nooit echt goede ronden rijden", stelt Ricciardo vast.

Horner

Teambaas Christian Horner zag hoe het voor Verstappen en Ricciardo kort na hun pitstops misging in Bahrein. "In het begin van de race zagen de wagens er erg goed uit. We wilden vroeg de pits in om Mercedes af te troeven."

"Helaas viel Max uit door een remprobleem en werd al snel duidelijk dat Daniel zijn banden niet zo snel op de juiste temperatuur kreeg als onze concurrenten. Daardoor was de vijfde plek helaas het beste wat we vandaag konden presteren", concludeerde Horner.

Op 30 april staat in Rusland de volgende Grand Prix op het programma.