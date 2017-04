Vettel geniet ervan dat hij weer elke race om de zege kan strijden

"Het seizoen duurt nog lang, maar ik geniet nu al volop. We hebben eindelijk de auto die kan winnen en dat is geweldig", zei de Duitser, die in zijn eerste twee seizoenen bij Ferrari maar een handvol overwinningen wist te pakken. Eerder werd hij vier keer op rij kampioen bij Red Bull Racing.

Vettel had op het circuit in Sakhir vanaf de derde plek een goede start en wist direct Lewis Hamilton te passeren. Dat was volgens hem een must om mee om de zege te kunnen strijden.

"Het was cruciaal om de twee Mercedessen te splitten. Anders hadden ze waarschijnlijk zo weg kunnen rijden van ons. Ik nam wat extra risico in de eerste bocht en die move slaagde gelukkig."

Dreiging

De viervoudig wereldkampioen merkte vervolgens dat hij goed mee kon in het tempo van Valtteri Bottas. "Ik voelde vanaf het begin dat de auto snel was en maakte op het juiste moment mijn pitstops. Tegen het einde was er wel wat dreiging van Hamilton, maar ik kon het tempo goed vasthouden."

De marge op de Brit was aan het eind een kleine zeven seconden. Dat kwam mede doordat Hamilton een straf had gekregen omdat hij Daniel Ricciardo had opgehouden in de pitstraat.

"Ik had wel verwacht dat Lewis daarna sterk op zou komen zetten, maar niet zo sterk. De marge was gelukkig groot genoeg."

Vettel heeft in het kampioenschap een voorsprong van vijf punten op Hamilton. De volgende race is over twee weken in Rusland.