Vettel boekt zege bij GP Bahrein, Verstappen valt al vroeg uit

Lewis Hamilton eindigde in zijn Mercedes achter de Duitser als tweede, terwijl Valtteri Bottas, eveneens Mercedes, vanaf pole position genoegen moest nemen met de derde stek.

Verstappen begon de race als zesde, maar kwam door een uitstekende start op de vierde plaats terecht. Hij passeerde in de eerste bocht Kimi Raikkonen, waarna Verstappen ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo voorbij ging.

De Red Bulls konden het tempo vooraan goed volhouden. Het gat tussen de aan kop rijdende Bottas en nummer vijf Ricciardo schommelde tien ronden lang rond de drie seconden.

Vettel, die bij de start direct nummer twee Hamilton passeerde, koos er voor om al na elf rondes de pits op te zoeken, waarna Verstappen zijn voorbeeld een ronde later volgde.

Remmen

Voor de 19-jarige Limburger zat de race er een ronde later echter op. Verstappen probeerde te remmen voor een bocht, maar die weigerden dienst, waarna hij zijn wagen in het grind parkeerde.

Verstappen was zichtbaar teleurgesteld na zijn eerste uitvalbeurt van het seizoen. Hij schopte tegen de muur waar hij zijn auto had neergezet.

De laatste keer dat Verstappen geen punten wist te pakken was vorig seizoen bij de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober. Toen viel uit hij met motorproblemen.

Safetycar

Vrijwel direct na de uitvalbeurt van Verstappen werd Lance Stroll getorpedeerd door Carlos Sainz, waardoor de safetycar op de baan kwam. Het hele veld dook daarop naar binnen, waardoor Vettel de leiding greep.

De Duitser liep direct uit op Bottas, die voor teamgenoot Hamilton was gebleven. De Brit kreeg ook nog eens een tijdstraf, omdat hij Ricciardo te veel had opgehouden in de pits. Daardoor moest Hamilton bij zijn tweede pitstop vijf seconden stilstaan.

De zege van Vettel kwam mede door die straf niet meer in gevaar. De Duitser beëindigde de race met een voorsprong van een kleine zeven seconden op Hamilton en reed zo naar zijn tweede overwinning van het jaar.

De Duitser, die ook de eerste race in Australië had weten te winnen, is ook de leider in het kampioenschap.