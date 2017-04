Bottas kan geluk niet op met eerste pole position uit carrière

"Ik ben natuurlijk heel blij met de eerste pole uit mijn carrière", zei Bottas na afloop op de persconferentie. "Het heeft even geduurd, maar we hebben hem te pakken. Hopelijk is het de eerste van veel pole positions."

"Mijn dank gaat uit naar het team voor de auto die ze hebben samengesteld. Ze hebben het vanavond heel goed gedaan om een rondetijd uit de wagen te halen in koelere omstandigheden."

Bottas werd begin dit jaar door Mercedes overgenomen van Williams, waar hij sinds 2013 voor reed. De 27-jarige Scandinaviër begon dit seizoen aardig met een derde plaats in Australië, maar kwam vorige week in China niet verder dan de zesde stek doordat hij achter de safetycar op knullige wijze spinde.

Bottas verwacht zondag een beter resultaat, maar wil nog niet te hoog van de toren blazen. "Het heeft geen zin om te gaan dromen, we moeten samenwerken als team om een goede strategie te plannen voor morgen. Onze focus ligt nu bij de race, ik denk dat we morgen als team echt sterk kunnen zijn."

Uitdagingen

Volgens Bottas herbergt de baan vele uitdagingen. "Het is vrij technisch met enkele moeilijke rempunten en moeilijke punten om in te sturen. Het is gemakkelijk om de banden te blokkeren. We hebben een goede ronde voor elkaar gekregen en de juiste balans gevonden en dat was vandaag goed genoeg voor de pole."

Bottas bezet momenteel de vierde plaats in de WK-stand. Zijn achterstand op de beide koplopers Hamilton en Ferrari-rijder Sebastian Vettel bedraagt al twintig punten.

De race in Bahrein begint zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd.