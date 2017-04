Verstappen baalt van 'naaiactie' Massa in kwalificatie

Volgens de 19-jarige Limburger kostte een actie van de ervaren Braziliaan hem een betere startpositie. Verstappen zocht naar ruimte voor een laatste snelle ronde, toen Massa ineens voorbij vloog.

"Het is enorm balen dat alles goed loopt tot aan de laatste run en daar telt het. Ik word gewoon genaaid in de laatste bocht terwijl ik me prepareer. Maar dat hoort erbij", zei Verstappen bij Ziggo Sport.

Na de actie van Massa koelden de banden van Verstappen af, waarna hij er niet meer in slaagde de tijd te verbeteren die hij al had staan. Hij zag vervolgens ook teamgenoot Daniel Ricciardo sneller gaan.

Kleiner verschil

Het verschil met de Mercedessen en Ferrari's lijkt op het circuit in Sakhir kleiner dan bij de eerste twee races. "Acht à negen tienden is veel beter", beaamde Verstappen.

De coureur had eerder op zaterdag nog verrassend de snelste tijd geklokt bij de derde training, maar in de kwalificaties kwam zijn Red Bull niet in de buurt van de toptijden. "We weten dat Mercedes en Ferrari de motor bij de kwalificatie altijd opendraaien, dus er komt altijd iets bij."

Ondanks zijn zesde startplaats kijkt Verstappen wel met enige verwachting vooruit naar de race. "Het ziet er niet verkeerd uit. We zijn waarschijnlijk niet snel genoeg om wat te doen aan Mercedes, maar ten opzichte van Ferrari lijkt het niet verkeerd."