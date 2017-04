Verstappen klokt snelste tijd in de laatste vrije training in Bahrein

Verstappen kwam in de slotfase van de derde training tot een tijd van 1.32,194. Hamilton was in zijn snelste ronde 0,110 seconden trager. Sebastian Vettel (Ferrari) was met 1.32,750 derde.

De Limburger kwam in de laatste training tot acht rondes. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo stond lange tijd binnen. Hij klokte in 1.32,809 de zevende tijd op het Bahrain International Circuit.

Verstappen liet weten zeer tevreden te zijn. "We hebben na gisteren een betere balans gevonden. De auto voelt compleet anders aan. We gaan met vertrouwen en een positief gevoel de kwalificatie in", zei hij op zijn website.

De sessie werd met nog twintig minuten te gaan kort onderbroken na een crash van Romain Grosjean. De Fransman van Haas verloor zijn wagen in een bocht en belandde in de muur. Grosjean wist vervolgens op eigen kracht de pits te bereiken.

Vrijdag

Verstappen was een van de weinige coureurs die zijn tijd van de tweede vrije training op vrijdag wist te verbeteren. De omstandigheden waren zaterdag zwaar vanwege de harde wind en de warmte.

De 19-jarige coureur stond vrijdag tijdens de tweede sessie lange tijd binnen en klokte 1.32,245 als beste tijd. Hij beschadigde in die sessie de onderkant van zijn auto, toen hij over de afgebroken T-wing van de Mercedes van Valtteri Bottas heen was gereden.

De kwalificatie voor de GP van Bahrein wordt zaterdag om 17.00 uur verreden. De race is zondag eveneens om 17.00 uur.