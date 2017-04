Hamilton verwacht dat verschil met Ferrari nog kleiner is in warm Bahrein

In de eerste twee Grands Prix van 2017 waren Mercedes en Ferrari behoorlijk aan elkaar gewaagd, met elk één zege. Hamilton deelt de koppositie in de WK-stand na zijn winst in China voorlopig met Sebastian Vettel.

De 32-jarige Brit soleerde afgelopen zondag naar de winst op het Shanghai International Circuit, nadat hij twee weken eerder nog voorrang moest verlenen aan zijn Duitse concurrent van Ferrari.

"Ik denk dat het verschil tussen ons en Ferrari dit weekeinde nog kleiner zal zijn", zegt Hamilton donderdag op de persconferentie voor de Grand Prix van Bahrein. "De warme omstandigheden hier zijn in hun voordeel."

Drievoudig wereldkampioen Hamilton geniet niettemin van de onderlinge strijd met de Ferrari's van Vettel en de Fin Kimi Raikkonen. De afgelopen jaren concurreerde hij vooral met zijn Duitse teamgenoot bij Mercedes, Nico Rosberg. "Het is spannender om het tegen een ander team op te nemen dan tegen je eigen teamgenoot."

"Zeker als het om een team met zoveel ervaring als Ferrari gaat. Het is niet zozeer moeilijker, maar gewoon een heel andere uitdaging. Je moet je eigen grenzen opzoeken en daar hou ik van."

MotoGP

Hamilton krijgt volgende maand in Monaco mogelijk weer te maken met zijn landgenoot Jenson Button, die het stoeltje van Fernando Alonso eenmalig overneemt bij McLaren-Honda. De Spanjaard geeft de voorkeur aan de Indy 500.

"Cool", zegt Hamilton van China over de beslissing van Alonso. De winnaar van de Grand Prix van China hoopt dat McLaren nu de gestopte Button, die nog wel als reservecoureur en ambassadeur aan de renstal verbonden is, naar voren schuift. "Want ik ben fan van Jenson en hij heeft meer kwaliteiten in huis dan de andere opties."

Zelf zal de Brit echter nooit een Grand Prix overslaan ten faveure van een ander soort race. "Al zou ik het weleens willen proberen op een motor in de MotoGP of mee willen doen aan de NASCAR Daytona 500."

Vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden in Bahrein. Zaterdag volgen de derde training en de kwalificatie. Zondag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) is de race in de Golfstaat.