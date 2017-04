Button vervangt Alonso in Grand Prix van Monaco

De 37-jarige Brit neemt op het stratencircuit van Monaco het stoeltje over van Alonso, die deelname aan de Indy 500 prefereert boven de zesde Grand Prix van 2017.

Button reed de afgelopen zeven seizoenen in dienst van McLaren, maar deed in november na de laatste race in Abu Dhabi een stapje terug. De 37-jarige Engelsman verbond zich als ambassadeur en reservecoureur aan het Britse team, met de mogelijkheid op een rentree in 2018.

Button won één keer op het Circuit de Monaco, in zijn kampioensjaar 2009. In totaal eindigde hij er drie keer op het podium. Vorig jaar moest de Brit genoegen nemen met de negende plek in Monte Carlo.

"Ik ben erg blij met deze eenmalige terugkeer in de Formule 1", aldus Button in een reactie op de site van McLaren. "Ik had niet een betere plek kunnen verzinnen dan mijn tweede thuis Monaco, waar ik in 2009 won. Ik realiseer me dat we geen realistische kans hebben op de winst, maar in de punten rijden moet zeker kunnen."

Ook McLaren-directeur Eric Boullier is verheugd met de terugkeer van Button. "Dit is goed nieuws voor Jenson, maar ook voor het team en de sport. Jenson is een klasse-coureur die nog niets van zijn wil om te presteren verloren is."

Motorproblemen

Alonso moest een keuze maken tussen de GP van Monaco en de Indy 500 omdat beide races worden verreden op 28 mei.

Omdat de Spanjaard de voorkeur geeft aan de legendarische race op de Indianapolis Motor Speedway, is Button in Monaco de tweede coureur van McLaren, naast Stoffel Vandoorne.

McLaren-Honda kent door motorproblemen tot dusver een bijzonder tegenvallend seizoen in de Formule 1. Alonso viel uit in zowel Australië als China en Vandoorne haalde alleen de finish in Melbourne.