Alles over GP Bahrein: 'Alles hoger dan vijfde plek is winst voor Verstappen'

Vorig jaar won Nico Rosberg op weg naar zijn wereldtitel in Bahrein. De Duitser, die inmiddels is gestopt, troefde Kimi Raikkonen en teamgenoot Hamilton af.

Max Verstappen werd in 2016 namens Toro Rosso zesde in Bahrein. De Nederlander liet vorige week in China namens Red Bull Racing zijn klasse zien door na een indrukwekkende inhaalrace op de derde plaats te eindigen. Diezelfde plek bekleedt Verstappen momenteel in de WK-stand.

Circuit: Bahrain International Circuit

Aantal Rondes: 57

Lengte circuit: 5,412 kilometer

Aantal bochten: 24



Recordwinnaar: Fernando Alonso (2005, 2006, 2010)

Ronderecord: Michael Schumacher (Ferrari, 2004): 1.30,252

Laatste winnaars:

2016: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Dui, Red Bull)

2012: Sebastian Vettel (Dui, Red Bull)

GP Bahrein 2016:

1. Nico Rosberg (Mercedes) 1:33.34,696

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) +10,282

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +30,148

4. Daniel Ricciardo (Red Bull) +1.02,494

5. Romain Grosjean (Haas) +1.18,299

6. Max Verstappen (Toro Rosso) +1.20,929

7. Daniil Kvyat (Red Bull) +1 ronde

8. Felipe Massa (Williams) +1 ronde

9. Valtteri Bottas (Wiliams) +1 ronde

10. Stoffel Vandoorne (McLaren) +1 ronde

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 14 april

13.00 uur-14.30 uur: Eerste vrije training

17.00 uur-18.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 15 april

14.00 uur-15.00 uur: Derde vrije training

17.00 uur-18.00 uur: Kwalificatie

Zondag 16 april

17.00 uur: Race

Tom Coronel, uitkomend in de WTCC, reed onder meer tien keer de 24 uur van Le Mans en was in 1999 dicht bij een stoeltje in de Formule 1. De drievoudige deelnemer aan de Dakar Rally (2009, 2016 en 2017) ziet dat de beste coureur niet in de beste auto rijdt.

"Jan Lammers zei na de race vorige week dat Verstappen momenteel de beste coureur van de planeet is. Daar ben ik het honderd procent mee eens. Max laat dingen zien die anderen niet laten zien. Niet één of twee keer, maar steeds weer. Maar de beste coureur wordt alleen niet automatisch wereldkampioen, Max heeft daar het materiaal niet voor. De auto is niet snel genoeg om zich te mengen in de strijd die nu tussen Vettel en Hamilton gaat. Verder is Max afhankelijk van de fouten die anderen maken. Alles wat Max boven de vijfde plaats rijdt, betekent een gewonnen race."

"Mensen die zeiden dat inhalen moeilijker wordt, wilden gewoon wat stoers zeggen. In Australië kon je sowieso nooit inhalen, dat ligt verder niet aan de auto's. Maar ook met de veranderde regels kan er nog prima ingehaald worden, dat is geen enkel probleem. De auto's hebben nu meer downforce, dat betekent op range rechte stukken meer weerstand. Daarom zal de DRS (de beweegbare achtervleugel van de wagens) belangrijk worden, zeker als de rechte stukken lang genoeg zijn. Wel moeten we voorlopig even niet meer aan de reglementen komen, gewoon even zo houden."

"Vettel zit momenteel goed in zijn vel, maar Hamilton zit altijd goed in zijn vel. Hamilton heeft ontzettend veel zelfvertrouwen. Bovendien zie je aan alles dat hij die strijd met Vettel lekker vindt, dat zegt hij ook steeds. Beide coureurs hebben veel respect voor elkaar, ze hebben zin in het gevecht. Hamilton haalt een nieuwe motivatie uit de uitdaging die Vettel hem biedt. Overigens denk ik niet dat een titel voor Ferrari realistisch is, daarvoor is Hamilton te constant. Sterker nog, Bottas zou er zondag wel eens voor kunnen zorgen dat Mercedes één en twee wordt."

“Lewis Hamilton haalt motivatie uit de uitdaging die Sebastian Vettel hem biedt.” Tom Coronel

"Red Bull heeft de slag gemist dit jaar. Dan kunnen ze wel zeggen dat de update eraan komt, maar dan ben je alweer drie races verder. Ze kunnen nog wel iets dichterbij komen, maar de achterstand die ze nu al hebben gaan ze dit seizoen niet meer inlopen, anders hadden ze dat al gedaan. Door die eerste races hebben ze al een handicap. Bovendien zitten Ferrari en Mercedes ook niet stil, die ontwikkelen zich ook door."

"Max heeft vorige week weer laten zien over hoeveel talent hij beschikt. In dat soort condities, wanneer de baan nat is, kan hij het verschil maken. Dat komt door een combinatie van lef, bravoure, leergierigheid en het feit dat hij gewoon meer talent heeft dan de anderen. Max heeft niks te verliezen, hij moet lekker bij Red Bull blijven en zijn races rijden om ervaring op te doen."

Tussenstanden wereldkampioenschap:

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 43 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 43 punten)

3. Max Verstappen (Red Bull, 25 punten)

4. Valtteri Bottas (Mercedes, 23 punten)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari, 22 punten)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull, 12 punten)

7. Carlos Sainz (Toro Rosso, 10 punten)

8. Felipe Massa (Williams, 8 punten)

9. Sergio Perez (Force India, 8 punten)

10. Kevin Magnussen (Haas, 4 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (66 punten)

2. Ferrari (65 punten)

3. Red Bull (37 punten)

4. Toro Rosso (12 punten)

5. Force India (10 punten)

6. Williams (8 punten)

7. Haas (4 punten)

Volgende race: GP van Rusland, 30 april, Sochi Autodrom