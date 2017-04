Alonso slaat Grand Prix Monaco over en rijdt Indy 500

Zowel de GP van Monaco als de Indy 500 wordt op zondag 28 mei verreden. Ook bij de race in het Amerikaanse Indianapolis zal de 35-jarige Spanjaard rijden onder de vlag van McLaren, meldt de Britse renstal woensdag op zijn website.

De auto van Alonso wordt geprepareerd door Andretti Autosport, een groot en ervaren team dat vorig jaar ook de winnende auto leverde.

De afwezigheid van Alonso op het stratencircuit in Monaco betekent dat de 37-jarige Jenson Button weer een Grand Prix gaat rijden, al is dit nog niet bevestigd door McLaren. De Britse wereldkampioen van 2009 deed na vorig seizoen een stap terug en is nu derde rijder van McLaren, achter Alonso en de Belg Stoffel Vandoorne.

Opmerkelijk

Alonso is zeker niet de eerste Formule 1-coureur die de Indy 500 rijdt. De legendarische wedstrijd op de Indianapolis Motor Speedway werd vorig jaar gewonnen door voormalig Formule 1-coureur Alexander Rossi.

Toch is het uitstapje van Alonso naar de Indy 500 opmerkelijk, omdat de Spanjaard, wereldkampioen in 2005 en 2006, geen ervaring heeft met het racen op de zogeheten ovals, zoals het circuit in Indianapolis.

"Maar ik denk dat ik de auto en de snelheid snel onder controle kan krijgen", zegt Alonso, die vanaf 15 mei al zal testen in de wagen van Andretti Autosport. Meteen na de Grand Prix van Barcelona op 14 mei vliegt hij naar de VS.

De Indy 500 is niet de enige race buiten de Formule 1 die Alonso wil rijden. Op termijn wil hij ook meedoen aan de 24 uur van Le Mans om zo de zogeheten 'Triple Crown' in de autosport te kunnen pakken. Daarvoor moet hij de Grand Prix van Monaco, die hij al tweemaal op zijn erelijst heeft staan, de Indy 500 én de 24 uur van Le Mans winnen.

"Dat is tot dusver alleen Graham Hill gelukt", weet Alonso. "Het wordt zwaar om hem te evenaren, maar ik ga de uitdaging aan. Ik weet niet wanneer ik ga racen in Le Mans, maar die dag zal er zeker komen. Ik ben pas 35, er is genoeg tijd."

Teleurstellend

Alonso benadrukt dat hij op 11 juni gewoon weer in zijn Formule 1-wagen zal zitten tijdens de Grand Prix van Canada, de eerste race na Monaco.

Tot dusver kent hij een zeer teleurstellend seizoen met McLaren. In de eerste twee Grands Prix, in Australi√ę en China, haalde hij de finish niet. Komend weekend staat in Bahreind de derde race van het jaar¬†op het programma.

De problemen bij het team zorgden zelfs voor het gerucht dat Alonso het seizoen niet zou afmaken bij McLaren, maar dat werd vorige week met klem tegengesproken door de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1.