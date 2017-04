Turkse Grand Prix in 2018 waarschijnlijk terug op Formule 1-kalender

"Ik kan alleen zeggen dat de gesprekken zeer positief zijn verlopen en dat er een principeakkoord is bereikt", meldt circuitdirecteur Vural Ak aan Turkse media. "Maar er zijn nog geen handtekeningen gezet."

Ak was aanwezig bij een ontmoeting tussen de nieuwe Formule 1-baas Chase Casey en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in diens paleis in Ankara.

De Turkse Grand Prix werd voor het laatst verreden in 2011, toen de latere wereldkampioen Sebastian Vettel zegevierde namens Red Bull Racing. In 2005 werd er voor de eerste keer geracet in Istanbul.

Door financiële problemen en een geschil met de Turkse overheid kwam er al na zeven edities een eind aan de Grand Prix, die in totaal drie keer werd gewonnen door Felipe Massa.

Kalender

Volgend seizoen verdwijnt de niet meer rendabele Grand Prix van Maleisië sowieso van de kalender. De kans is groot dat het Formule 1-circus in 2018 na een afwezigheid van een aantal jaar wel weer neerstrijkt in Duitsland en Frankrijk.

Mocht zowel Duitsland, Frankrijk als Turkije weer aan de kalender toegevoegd worden, dan zou dat betekenen dat er volgend seizoen mogelijk 22 races op de agenda staan.