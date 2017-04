Sauber in Grand Prix van Bahrein weer met herstelde Wehrlein

Dat meldt Sauber dinsdag. De 22-jarige Wehrlein crashte in januari bij een race-evenement in Miami en moest daardoor verstek laten gaan bij de testdagen in Barcelona.

Hoewel hij groen licht kreeg voor de seizoensopener in Australië, voelde hij zich na de eerste twee vrije trainingen nog niet fit genoeg om van start te gaan in de race. Ook afgelopen weekeinde in China werd hij vervangen door Giovinazzi.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Duitser naast een rugblessure ook gebroken nekwervels had overgehouden aan zijn crash in de Race of Champions in Miami.

Bahrein

​Sauber maakt dinsdag bekend dat de coureur, die werd overgenomen van Manor, komend weekeinde zijn rentree maakt in Bahrein. Aanstaande vrijdag staan de eerste vrije training op het programma. Zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie. Zondag is de race in de Golfstaat.

Wehrleins vervanger Giovaniazzi debuteerde in Australië met een twaalfde plek in de Formule 1. Afgelopen zondag viel hij al vroeg uit in de Grand Prix van China.