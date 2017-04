Bottas denkt dat hij snelheid van Hamilton kan evenaren

"Hij is zeker de snelste teamgenoot die ik tot dusver heb gehad", vertelde Bottas aan verschillende media in China, waaronder Motorsport.com.

"Lewis is een drievoudig wereldkampioen en heeft vele races gewonnen, dus ik verwachtte ook niet anders. Maar ik stel ook vast dat het mogelijk is om zijn snelheid te evenaren. Ik weet dat ik nu al erg dicht in de buurt kan komen en ik kan me nog verder verbeteren. We zullen in de toekomst zeer mooie gevechten met elkaar hebben. Daar ben ik van overtuigd."

Bottas moest zowel in de openingsrace twee weken geleden in Melbourne als afgelopen zondag in Shanghai Hamilton voor zich dulden en slaagde er ook in beide kwalificaties niet in een snellere rondetijd neer te zetten dan de zijn 32-jarige teamgenoot.

De opvolger van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg verspeelde in China een podiumplaats door achter de safetycar op schlemielige wijze te spinnen. Het kwam hem op de nodige kritiek te staan. Hij beloofde dan ook beterschap voor de Grand Prix aankomend weekend in Bahrein.

Gewenningsfase

Bottas zit naar eigen zeggen nog in de gewenningsfase. "Ik ben me momenteel dan ook niet echt aan het focussen op Lewis. Het gaat er nu meer om dat ik goede punten scoor voor het team en me stap voor stap verder verbeter. Ik voel me steeds beter en beter in de auto. De resultaten en goede kwalificaties volgen vanzelf."

Voordat Bottas begin dit jaar bij Mercedes tekende, kwam hij vier seizoenen uit voor Williams. De nummer acht van vorig jaar bezet momenteel de vierde plaats in de WK-stand. Hamilton en Ferrari-coureur Sebastian Vettel voeren gezamenlijk de ranglijst aan.

Komend weekend staat in Bahrein al de volgende Grand Prix op het programma.