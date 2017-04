Raikkonen trekt zich kritiek van Ferrari-baas Marchionne aan

Waar teamgenoot Sebastian Vettel de eerste race van het seizoen in Australië won en zondag als tweede eindigde in China, wist Raikkonen nog niet op het podium te komen.

De Fin moest zich zondag tevredenstellen met plek vijf, nog achter Red Bull-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo. De winst ging naar Lewis Hamilton.

Marchionne stoorde zich zondag naar eigen zeggen aan de manier van rijden van de 37-jarige Raikkonen in China. "Het leek wel of hij druk was met andere dingen. Sebastian Vettel was veel agressiever."

Verbetering

De Fin snapt dat er verbetering nodig is. "Het is hard nodig om hoger te eindigen, maar het jaar is nog lang. Plek vijf is teleurstellend", zegt de wereldkampioen van 2007 tegen Motorsport.

"Veel details hadden beter gekund. Ik ben er natuurlijk niet blij mee, we moeten ons verbeteren en ik denk dat we weten wat we moeten doen."

Wat volgens Raikkonen meespeelde was het feit dat door het slechte weer beide vrije trainingen op vrijdag grotendeels geschrapt werden. Daardoor kon hij zijn auto niet op de gewenste manier afstellen.

"De timing was slecht, maar soms loopt het zo. Ik heb er vertrouwen in dat we uit kunnen komen waar we willen. Het is nu even frustrerend."