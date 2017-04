Wolff weet zeker dat Bottas zich zal herstellen van 'amateuristische' fout

"Valtteri heeft absoluut het karakter om te herstellen van deze situatie", zei Wolff tegen Sky Sports.

Bottas probeerde zondag bij de Grand Prix op het Shanghai International Circuit bij een safetycar-situatie zijn banden op te warmen door heen en weer te sturen, maar daarbij verloor hij de macht over zijn auto.

De 27-jarige Fin spinde en zakte van de vijfde naar de twaalfde plek, waardoor een topklassering er in een klap niet meer in zat. Uiteindelijk kwam hij als zesde over de finish in de door zijn teamgenoot Lewis Hamilton gewonnen race.

"Door een amateuristische fout van mij hebben we veel punten verloren, er was zeker een kans om als eerste en tweede te eindigen als team", toonde Bottas zich tegenover Motorsport.com schuldbewust na de race.

"Ik heb absoluut mijn excuses aangeboden aan iedereen. Dit kan gebeuren, maar het is nogal shit als het jou overkomt. Het belangrijkste is nu om dezelfde fout niet nog een keer te maken. Ik ben blij dat de volgende race al over een week in Bahrein is."

Vergooid

Wolff gaf toe dat Bottas zijn race "vergooid" had, maar hij wilde zijn nieuwe coureur niet afvallen - in ieder geval niet publiekelijk.

"Dit kan de besten overkomen", stelde de Oostenrijkse teambaas. "Het was nogal glad op het circuit en hij verloor de controle over zijn auto even."

"Hij moet hier nu gewoon van herstellen. Dit was pas de tweede race van het seizoen, er zijn er nog achttien te gaan. Hij moet het analyseren en dan vergeten."

Volgens Wolff liet Bottas na zijn spin al zien dat hij mentaal sterk is. "Zijn snelheid was goed, hij zat op verschillende momenten tijdens de race op dezelfde rondetijden als Hamilton. En het is niet makkelijk om je mentaal te herstellen nadat je zoveel plekken bent kwijtgeraakt."