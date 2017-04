Ferrari-baas Marchionne laakt prestaties Raikkonen in 2017

De wereldkampioen van 2007 eindigde vorige maand bij de eerste race van het seizoen in Australië als vierde en kwam zondag bij de Grand Prix van China niet verder dan de vijfde plaats.

Marchionne zegt tegen Autosport.com al contact te hebben gehad met Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene over Raikkonen. "Ik heb het erover gehad met Maurizio. Misschien moeten ze samen maar eens om tafel gaan."

De Italiaan stoorde zich aan de manier van rijden van de 37-jarige Raikkonen in China. "Het leek wel of hij druk was met andere dingen. Sebastian Vettel was veel agressiever."

Teamgenoot Vettel deed het in de eerste twee races een stuk beter. De Duitser bleef in Melbourne als winnaar knap Mercedes-rijder Lewis Hamilton voor en reed in Shanghai achter Hamilton naar plaats twee.

Auto

Volgens de 64-jarige Marchionne, die benadrukt dat Raikkonen en Vettel over dezelfde auto beschikken, had de Duitser in China met iets meer geluk zelfs opnieuw kunnen winnen.

"Er zit absoluut geen verschil tussen de auto's. Zonder de safetycar had de race in Shanghai anders kunnen verlopen, maar het was een mooie wedstrijd", aldus de Italiaan.

"We werden tweede, staan op een punt tweede in het constructeurskampioenschap en Sebastian heeft net zoveel punten als Hamilton. Dat is niet slecht na twee races."

De derde race van het seizoen staat komende zondag al op het programma, wanneer de coureurs in Bahrein van start gaan.