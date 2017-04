Horner prijst Verstappen na indrukwekkende inhaalrace in China

Verstappen passeerde al in de eerste ronde veel coureurs, waardoor hij opschoof naar de zevende plaats. In het vervolg van de race lag hij lang op de tweede plaats, maar zag hij uiteindelijk Sebastian Vettel nog voorbij steken.

"Max kon in de beginfase profiteren van het natte circuit, waardoor hij een geweldige start had en een fantastische eerste ronde reed", is Horner lovend op de site van Red Bull Racing. "Vanaf dat moment hebben onze beide coureurs het uitstekend gedaan."

"Doordat we de juiste tactiek kozen, bezetten we de tweede en derde plek voor de beide Ferrari's. Max had een mooie actie op Daniel, hij oogde erg sterk. Daniel hield op zijn beurt de Ferrari's zo lang mogelijk achter zich."

De 19-jarige Verstappen zorgde op het Shanghai International Circuit voor de eerste podiumplaats van Red Bull dit seizoen. Zijn derde plaats betekende bovendien de honderdste podiumplek voor het team ooit.

"Het is heel positief dat we hier derde en vierde worden en voor de honderdste keer op het podium staan. Er is nog steeds veel werk te verrichten, maar met 27 punten uit China vertrekken is uitstekend."

Derde

In de slotfase vocht Verstappen een verbeten duel om de derde plek uit met teamgenoot Daniel Ricciardo. Hoewel de Australiër flink aandrong, behield Verstappen zijn positie.

In de WK-stand bezet Verstappen met 25 punten de derde plaats, zijn hoogste positie ooit. Na de race in China werd hij door de fans uitgeroepen tot coureur van de dag.

De derde Grand Prix van het seizoen staat volgende week al op het programma. Op zondag starten de coureurs in Bahrein.